A casi dos semanas del estreno de LCDLFM, famoso se entera de problema en la salud de su madre y abandona reality

Al igual que el abandono de un participante del programa Guerreros mundiales hace unos días, la historia se repite pero en otro reconocido programa.

Ahora, tras el estreno de La casa de los famosos México, la preocupación se apoderó de compañeros y seguidores de un reconocido reality, luego de que uno de los habitantes tomara la decisión de salir repentinamente, pues la producción le informó que su madre tenía problemas de salud.

Integrante abandona reality por problema de salud de su madre / Pixabay

¿Quién es el participante de reality que sale del programa por problemas en la salud de su madre?

Actualmente se desarrolla una temporada de Gran hermano: Generación dorada, misma que reúne a varias figuras del espectáculo. En México también hemos tenido ediciones de Big brother.

El habitante que tuvo que abandonar el programa es Juanicar, actor que es conocido por su participación en la película La sociedad de la nieve, la cual, tuvo gran éxito en Netflix.

La noticia sobre la salud de su madre llegó hasta la casa de Gran hermano, donde Juanicar recibió el aviso de que su familia consideraba necesario que abandonara el programa para acompañar a Roxana.

Desde el confesionario, el participante escuchó que existía un problema de salud que requería su presencia. Ante la posibilidad de que su madre estuviera atravesando una situación delicada, Juanicar no dudó en tomar una decisión.

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Juanicar abandona Gran hermano / Redes sociales

¿Qué enfermedad padece la madre del participante de Gran hermano, Juanicar?

La producción le hizo llegar el mensaje a Juanicar durante una transmisión de Gran hermano, la respuesta del actor fue rápida y concisa cuando se le preguntó acerca de seguir o abandonar el programa:

Obviamente, obvio voy con mi mamá. Juanicar

Según información del periodista Mati Gonz, Roxana se encuentra internada y bajo vigilancia de los especialistas, quienes realizan diferentes estudios para conocer con mayor precisión su estado de salud.

Ro, mamá de Juanicar, internada en estos momentos en una clínica de su ciudad. Pico de estrés y un preinfarto. Le van a hacer estudios y mantenerla en observación. Dentro de todo se encuentra bien. El periodista Mati Gonz

Hace unos minutos, Juanicar rompió el silencio fuera de la casa y reveló algunos detalles sobre los problemas de salud de su madre:

Lo más importante es que mi mamá está bien, está haciendo reposo y desconectada completamente de todo. Fue acumulando cosas y llegó un punto que colapsó completamente y tuvieron que llevarla a la clínica y hacerle estudios. Juanicar

Mientras tanto, toda la comunidad de seguidores de Juanicar, así como sus colegas en el ámbito, han desplegado oraciones por la salud de Roxana.

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Juanicar en exclusiva para #CortaPorLozano



"Lo más importante es que mi mamá está bien, está haciendo reposo y desconectada completamente de todo. Fue acumulando cosas y llegó un punto que colapsó completamente y tuvieron que llevarla a la clínica y hacerle estudios" pic.twitter.com/BzJQ2zSLc5 — tronk (@TronkOficial) August 7, 2026

¿Quién es Juanicar y a qué se dedica?

Juanicar inició su carrera como en televisión participando en diversos concursos y producciones audiovisuales.

En 2018 participó en el reality musical Talento Fox, donde llegó hasta la etapa de duetos. Para después ganar presencia en internet mediante videos en los que interpretaba canciones y compartía contenido en TikTok y YouTube.

Su debut como actor llegó en 2019 con el cortometraje El poder. Posteriormente formó parte de Melody, la chica del metro, producción musical juvenil en la que interpretó a Benjamín.

Su gran salto ocurrió cuando consiguió un papel en La sociedad de la nieve, película de Netflix que reconstruye la tragedia de los Andes de 1972.

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