Participante de Guerreros mundiales abandona la competencia tras sufrir delicada lesión: “Son pruebas fuertes”

El reality Garra vs. Veneno: Guerreros mundiales sufrió el “abandono” obligado de Frida Urbina hace unas semanas, luego de sufrir una dura lesión. Ahora, otro participante anuncia entre lágrimas su salida, tras tener un destino similar. ¿Quién es y qué le pasó?

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¿Quién es el participante de Garra vs. Veneno: Guerreros mundiales que abandonó la competencia?

Se trata del chef venezolano Yisus, conocido por su paso en Despierta América, quien puso fin a su participación en Garra vs. Venenos: Guerreros mundiales tras sufrir una lesión que le impidió continuar.

La noticia la dio a conocer apenas hace unas horas durante la emisión del reality, diciendo que la decisión fue tomada junto a su equipo médico, situación que fue complicada para él:

Yo lamentablemente me voy a tener que despedir de la competencia. Chef Yisus

Antes de irse, agradeció especialmente al equipo de producción, a quienes los alimentan y cuidan durante las competencias y a sus compañeros. Pero... ¿qué le pasó al Chef Yisus?

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Chef Yisus en Despiera América / Redes sociales

¿Qué lesión sufrió el Chef Yisus por la que abandonó el programa?

A pesar de su entrega, la exigencia física de Garra vs. Veneno: Guerreros mundiales le terminó pasando factura al Chef Yisus. Horas antes de su anuncio oficial, Yisus compartió en redes sociales que tenía “ ganas de seguir dándolo todo ”, pero que al mismo tiempo estaba “escuchando” a su cuerpo.

Un ultrasonido confirmó el diagnóstico: un “pequeño desgarro” a cuatro centímetros de la inserción del tendón calcáneo izquierdo. Esta lesión en el talón le impidió continuar compitiendo al nivel que deseaba y así lo dijo en vivo:

Pasamos por una lesión de la ingle, una lesión del bicep. Pero esta lesión del talón de aquiles es bastante seria y bastante riesgosa. Gracias al cuerpo médico que me ha estado tratando esta lesión, pero lamentablemente no se va a recuperar a tiempo. Chef Yisus

Chef Yisus anuncia lesión / Redes sociales

Además del tema médico, el Chef Yisus decidió dar un paso al costado para no interceder en la competencia y afectar a su equipo. Posteriormente se despidió entre lágrimas y agradeció a quienes lo apoyaron en todo momento.

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¿Quién es el Chef Yisus y en qué programas participa?

Jesús Díaz, conocido cariñosamente como Chef Yisus, es un chef venezolano y presentador de televisión que ha conquistado al público hispano.

Su gran salto a la fama llegó al incorporarse a Despierta América, el reconocido programa matutino de Univision, donde se desempeñó durante más de siete años como chef y presentador de cocina.

Con más de 300 mil seguidores en Instagram, Chef Yisus continúa activo en redes sociales, donde comparte recetas, momentos de su vida personal y reflexiones sobre su trayectoria.

Esta es una nueva polémica en Garra vs. Veneno: Guerreros mundiales, ya que también hace unos días Cynthia Urias aseguró haber recibido amenazas de un ahora exparticipante.

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