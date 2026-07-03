Nano Ilianovich niega amenazas a Cynthia Urías en Garra vs. Veneno: ¡Asegura miente! “Se quiere victimizar”

La polémica entre la conductora Cynthia Urías y el deportista Nano Ilianovich sigue escalando luego del altercado que ambos protagonizaron durante las grabaciones del programa Guerreros mundiales: Garra VS Veneno. Ahora el atleta decide romper el silencio... ¿qué dijo?

Un participante Garra vs. Veneno amenazó a Cynthia Urías / IG: @cynthiaurias

¿Cuál fue la amenaza que Cynthia Urías denunció de Nano Ilianovich?

Durante la transmisión del programa Guerreros mundiales: Garra vs. Veneno, se informó que Nano Ilianovich, presuntamente amenazó a la conductora Cynthia Urías durante un corte comercial.

Tras el incidente, Cynthia compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que confesó sentirse profundamente afectada, asegurando que tenía “el corazón destrozado”.

Nano Ilianovich en Guerreros mundiales / IG: ilianovich

Además, destacó que llevaba el micrófono encendido cuando ocurrió el hecho, por lo que la producción y otras personas pudieron escuchar lo que sucedió:

Nunca había vivido algo parecido a esto. Tengo mi corazón destrozado… Un participante me amenazó en el corte comercial y me advirtió el hate que me iba a caer en redes etc, etc,. Diosito me cuido y yo traía el micrófono en la mano y la gente lo pudo escuchar, si no, nadie me hubiera creído como a muchas mujeres que sufren de violencia les sucede ... NO a la violencia. Cynthia Urías

Mientras en la transmisión se informaban los detalles del conflicto entre el participante y la conductora, Nano Ilianovich decidió entregar el gafete que lo identificaba como capitán. El competidor abandonó el foro de grabación, confirmando así su salida del programa.

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¿Cómo reaccionó Nano Ilianovich a la denuncia hecha por Cynthia Urías?

Después de que Cynthia Urías denunciara públicamente haber sido víctima de amenazas y violencia verbal por parte del capitán de Nano Ilianovich, el deportista rompió el silencio para ofrecer su versión de los hechos y negar categóricamente las acusaciones.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, Ilianovich aseguró que nunca intimidó a la conductora y sostuvo que todo se trató de un malentendido originado por una discusión sobre el reglamento del reality:

Cynthia tiene una personalidad difícil yo sé que se quiere victimizar yo sé que se quiere poner ahora como que no hizo nada pero fue de forma petulante, desafiante. Yo le dije si quieres te grabo diciendo eso para que la gente sepa lo que está pasando que es una nueva regla que tu inventaste, agarró el micrófono y empezó a gritar: ‘Producción, Nano me está amenazando’, ella fue y se puso a llorar, chicos yo no la amenacé es una palabra muy fuerte. Nano Ilianovich

Sin embargo, el deportista afirmó que, tras revisar las imágenes, quedó demostrado que no existía ninguna infracción. Fue entonces cuando, de acuerdo con su versión, pidió que se aplicara la sanción correspondiente al equipo Leones, tal como establecen las reglas del formato.

Ilianovich aseguró que la conductora intervino para impedir el castigo argumentando que la revisión había sido solicitada por ella en calidad de conductora y no como integrante de alguno de los equipos, por lo que, según él, se estaba creando una excepción que no contemplaba el reglamento.

El capitán de Cobras explicó que esa decisión le pareció injusta y manifestó su desacuerdo. Incluso señaló que propuso grabar a Cynthia explicando públicamente esa nueva interpretación de las reglas para que la audiencia conociera lo ocurrido.

Según explicó Nano, esa situación fue la que lo llevó a tomar la decisión de abandonar el programa. Afirmó que aceptar la sanción de 200 puntos por una supuesta falta de respeto hacia Cynthia Urías habría significado reconocer un comportamiento que, insiste, nunca ocurrió:

Ante todo me elijo yo, el respeto hacia a mi, cuando llega Memo y me dice que me va a quitar 200 puntos por que le falte al respeto, yo no le falté al respeto. Nano Ilianovich

Fue así que la polémica tuvo su segunda versión de los hechos, generando un amplio debate entre internautas y seguidores de ambos exponentes del entretenimiento.

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¿Quién es Nano Ilianovich?

Nano Ilianovich es un deportista, entrenador y colaborador de televisión que ha estado presente en programas de competencia física y de entretenimiento.

Antes de consolidarse en la televisión, Ilianovich desarrolló una carrera enfocada en el alto rendimiento físico, especializándose en entrenamiento funcional y acondicionamiento deportivo.

A lo largo de los años ha compartido rutinas de ejercicio y consejos de salud, construyendo así una comunidad de casi 200 mil seguidores en plataformas digitales.

A lo largo de su carrera en televisión, Nano Ilianovich ha participado principalmente en realities deportivos como:



Exatlón México,

Guerreros 2020,

Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales y

Hoy (con pequeñas cápsulas).

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