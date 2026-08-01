Filtran AUDIOS de Valeria Márquez sobre las amenazas de su ex: ¿se refería al hijo del ‘R1’?

A más de un año del feminicidio de Valeria Márquez, un nuevo nombre volvió a poner el caso en la conversación pública. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, reveló que una expareja de la influencer podría estar vinculada a su asesinato, y esa información hizo que usuarios recuperaran audios y capturas que circularon desde 2025, donde una voz atribuida a Valeria hablaba de control, humillaciones y amenazas.

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Asesinato de Valeria Márquez, quién mató a la influencer. / RS

¿Qué reveló Omar García Harfuch sobre el asesinato de Valeria Márquez?

El caso Valeria Márquez volvió a moverse después de que las autoridades federales relacionaron a una expareja de la influencer con la investigación de su feminicidio. La creadora de contenido, de 23 años, fue asesinada el 13 de mayo de 2025 dentro de su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, en Zapopan, Jalisco, mientras transmitía en vivo.

Más de un año después, Harfuch informó que Francisco ‘N’, hijo de Ramón Ángel ‘N’, alias el ‘R1', habría tenido una relación con Valeria y presuntamente la amenazó en varias ocasiones.

El funcionario agregó que, según los indicios, el hijo del ‘R1' habría solicitado a su padre organizar el feminicidio, aunque esa parte de la investigación todavía debe acreditarse dentro de la carpeta.

“El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a aprobar, que el hijo le pide a su papá el ‘R1'”. Omar García Harfuch

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Redes sociales.

¿Quién es el hijo del ‘R1' y qué relación tenía con Valeria Márquez?

Hasta la mañana del 31 de julio, la Fiscalía de Jalisco no había esclarecido los motivos del asesinato de Valeria Márquez, pero durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, Harfuch dio nueva información.

De acuerdo con las autoridades, Valeria mantenía una relación con el hijo de Ramón Ángel ‘N’, alias el ‘R1', quien fue detenido el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco.

“Se tiene información, también lo va a dar a reconocer más adelante la Fiscalía; ya lo estamos integrando ahora con la detención de ayer”, informó García Harfuch.

El asesinato de Valeria durante el live se investiga por separado de otros crímenes atribuidos al ‘R1'. Según las primeras indagaciones, el hijo del capo le habría pedido a su padre matar a la influencer tras amenazarla repetidamente.

¿Qué decían los audios de Valeria Márquez sobre el maltrato de su expareja?

Tras las recientes declaraciones de las autoridades, volvieron a circular audios atribuidos a Valeria Márquez en los que relata supuestos episodios de humillación, control y violencia psicológica por parte de una expareja.

En una de las grabaciones que comenzó a difundirse poco después de su muerte se escucha una voz atribuida a la influencer decir: “Me dijo que yo ya estaba muy usada, que a él no le gustaban las mujeres que ya habían pasado por muchas manos. Que una dama no anda de cama en cama y yo era de esas. Me dijo que le daba asco saber con cuántos me había acostado; que yo no valía para presentarme con sus amigos; que cómo iba a darme su apellido si yo ya estaba reciclada”.

En ese mismo audio también expresa: “Yo ahí como pend… creyendo que me amaba, aguantándole sus desplantes, su control, hasta sus celos, para que al final me tratara como si fuera basura”.

Sin embargo, es importante señalar que la autenticidad de las grabaciones no ha sido confirmada públicamente por familiares ni por las autoridades. Por ello, el contenido no puede considerarse una prueba oficial dentro de la investigación.

¿Valeria Márquez responsabilizó a una expareja antes de morir?

Entre el material que también resurgió está una historia de Instagram en la que Valeria habría señalado a la persona con la que vivía en ese momento.

“Fue mi actual pareja con la que vivía, por eso digo que es mi ‘ex’. Por eso hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona, hasta si me tengo que salir de la ciudad”, se lee en la captura que comenzó a circular desde los primeros días posteriores al feminicidio.

Por ahora no hay información suficiente para afirmar que Francisco ‘N’ es el hombre mencionado en las grabaciones o el remitente de los mensajes.

Omar García Harfuch sí señaló que Francisco ‘N’ sigue en libertad y es buscado por las autoridades, y que la detención de su padre habría aportado nuevos indicios para localizarlo y esclarecer la participación de cada persona en el caso.

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¿Quién es el ‘R1', el criminal ligado al feminicidio de Valeria Márquez?

Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el ‘R1' o ‘El Moncho’, es señalado como uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras su detención el 30 de julio de 2026, quedó relacionado con el feminicidio de Valeria Márquez.

De acuerdo con reportes, inició en el crimen organizado en 2002 dentro del extinto Cártel Milenio, también conocido como Cártel de los Valencia. Cuando esa organización se desarticuló, estableció contacto con ‘el Mencho’, líder del CJNG, quien lo convirtió en uno de sus operadores de mayor confianza.