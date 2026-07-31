Valeria Márquez: A más de un año de su muerte, ya se sabe quién mandó a matar a la influencer y por qué

A más de un año del asesinato de la influencer Valeria Márquez, se dieron a conocer nuevas líneas de investigación por parte de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, tras la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el ‘R1'.

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Asesinato de Valeria Márquez; surgen nuevas líneas de investigación. / Redes sociales

¿Cómo fue el asesinato de la influencer Valeria Márquez en mayo de 2025?

Durante la tarde del 13 de mayo de 2025, la influencer Valeria Márquez se encontraba en su salón de belleza ‘Blossom': The Beauty Lounge’, ubicado en su natal Zapopan, Jalisco, cuando un hombre que se hizo pasar por repartidor le disparó.

El asesinato fue transmitido en vivo pues la joven se encontraba haciendo un live con sus seguidores en el momento del ataque. A lo largo de la transmisión, la influencer expresó en repetidas ocasiones sus deseos de abandonar el lugar, pero su trabajadora insistía en que se quedara, ya que llegaría un repartidor a darle un supuesto regalo costoso.

Cuando el hombre llegó al lugar, identificó a Valeria Márquez y le disparó. El ataque quedó registrado en la transmisión en vivo, la cual fue finalizada por las colaboradoras del establecimiento de la creadora de contenido.

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Valeria Márquez, así fue su asesinato. / IG: @fan_de_valeriamarquez1

¿Quién mató a la influencer Valeria Márquez en su salón de belleza durante un live?

Hasta la mañana de este 31 de julio, las autoridades de la Fiscalía de Jalisco no habían esclarecido los motivos del asesinato de Valeria Márquez, pero durante una conferencia mañanera en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, dio nueva información.

De acuerdo con las autoridades, Valeria Márquez mantenía una relación con el hijo de Ramón Ángel ‘N’, alias el ‘R1', quien fue detenido el pasado 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo.

“Se tiene información, también lo va a dar a reconocer más adelante la Fiscalía; ya lo estamos integrando ahora con la detención de ayer”, informó García Harfuch sobre el asesinato de la influencer.

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Valeria Márquez habría tenido una relación con el hijo de ‘R1'. / Redes sociales

¿Por qué Valeria Márquez fue asesinada por orden del hijo del ‘R1' en su estética?

Durante la misma reunión en Palacio Nacional también se dio a conocer que el asesinato de Valeria Márquez durante un live en redes se investiga por separado de otros crímenes de los que se le acusa al ‘R1'.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el hijo del ‘R1' le pidió a su papá asesinar a Valeria Márquez tras haberla amenazado en múltiples ocasiones: “El hijo del R1 tenía una relación sentimental con Valeria, ya la había amenazado en varias ocasiones y todo indica, esto ya se va a aprobar, que el hijo le pide a su papá el ‘R1'”.

Hasta ahora, el hijo de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias el ‘R1', está libre, pero continúan las investigaciones para su posible localización.

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¿Quién es el R1, criminal ligado al asesinato de la influencer Valeria Márquez?

Ramón Ángel Álvarez Ayala , alias el R1' o ‘El Moncho’, es uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) . Tras ser detenido el pasado 30 de julio de 2026, fue relacionado con el asesinato de la influencer Valeria Márquez.

, alias el R1' o es uno de los principales operadores del . Tras ser detenido el pasado 30 de julio de 2026, fue relacionado con el asesinato de la influencer Valeria Márquez. Según reportes, inició en el mundo delictivo en 2002 en el extinto Cártel Milenio o Cártel de los Valencia; una vez que el cártel se desarticuló, estableció contacto con ‘el Mencho’, quien lo convirtió en uno de los hombres de mayor confianza en el Cártel Jalisco Nueva Generación.

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