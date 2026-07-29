Karely compartió publicación horas antes del ataque armado en su casa de Nuevo León: ¿Predijo lo que pasaría?

La noticia del reciente ataque armado en la casa de la creadora de contenido, Karely, ha dejado consternados y preocupados a sus seguidores. Ahora, comparten que la también influencer publicó un video apenas horas antes. ¿Qué decía?

Karely y su intento de asalto y secuestro / Instagram

¿Cómo fue el presunto intento de robo y secuestro que sufrió Karely?

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, un grupo de al menos siete hombres habría entrado durante la madrugada de este 29 de julio al domicilio de Karely, en Nuevo León. Testigos señalaron que los presuntos delincuentes iban armados y de forma organizada irrumpieron en la vivienda.

Durante los hechos, la pareja de la influencer presuntamente intentó evitar que los sujetos se llevaran, tanto a ella como sus pertenencias, lo que habría desencadenado un forcejeo en el que resultó agredido físicamente.

Habitantes cercanos al lugar afirmaron haber escuchado gritos, además de detonaciones y una intensa movilización, situación que los llevó a comunicarse con los servicios de emergencia.

Cuentas en redes señalan que se trató de un asalto y no de un secuestro:

Se trató de un asalto con violencia en el que varios delincuentes lograron llevarse un botín estimado en 200 mil pesos, además de joyas y otros objetos de valor. Reina venenosa

Según se ha reportado, la rápida intervención de elementos de las policías municipal y estatal habría provocado que los presuntos responsables escaparan del lugar antes de que la situación escalara a más.

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¿Cuál fue la última publicación de Karely antes del ataque sufrido?

Antes de que se difundieran los primeros reportes sobre el violento ataque a la casa de Karely, la creadora de contenido mantenía una actividad completamente normal en sus redes sociales.

En sus historias de Instagram publicó contenido promocional relacionado con distintas marcas, así como una dinámica de “Preguntas y respuestas” que iba a comenzar con sus seguidores.

Esa historia terminó convirtiéndose en la última actividad registrada en su cuenta antes de que dejara de publicar contenido tras conocerse los hechos ocurridos en Nuevo León.

Por tanto, las publicaciones de Karely no están relacionadas a lo que posteriormente ocurrió en su domicilio , generando todavía más dudas sobre el hecho. ¿Tú qué opinas?

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Últimas publicaciones de Karely antes del ataque / IG: karelyruiz

¿Autoridades confirman robo o intento de secuestro a Karely?

Las primeras versiones que comenzaron a circular durante la madrugada señalaban que Karely y su esposo habrían sido víctima de un presunto intento de secuestro cuando llegaba a su domicilio junto con su pareja.

Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades modificaron esa versión inicial. De acuerdo con la información oficial, hasta el momento no existen elementos suficientes para confirmar dicha hipótesis.

Según informó la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás, varios hombres armados irrumpieron en la propiedad tras causar daños para ingresar. Una vez dentro, presuntamente sustrajeron dinero en efectivo, joyas, aparatos electrónicos y diversos objetos de valor .

Por ahora, las autoridades continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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