¡Karely lo suelta! Revela cuánto dinero gana con su plataforma de contenido exclusivo: ¿Millones al mes?

La creadora de contenido Karely reveló las ganancias que obtiene a través de una plataforma de contenido exclusivo. La influencer compartió cuánto dinero puede llegar a recibir cada mes gracias a las suscripciones de sus seguidores, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

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Karely habla de sus ingresos en plataforma exclusiva y revela cuánto puede ganar. / Foto: Redes sociales

¿Cuánto dinero gana Karely en la plataforma de contenido exclusivo?

Durante una entrevista con Iván Fematt, conocido como ‘la Mole’, la creadora de contenido Karely habló sobre los ingresos que obtiene a través de una plataforma de contenido exclusivo y compartió una cifra aproximada de lo que puede ganar cada mes.

Al referirse directamente al dinero que recibe, la influencer respondió con una frase que llamó la atención durante la charla. “Bien, yo estoy legal, entre 10 pesos a cinco millones, sí deja la put3..rí*”, comentó al explicar el rango de ingresos que puede generar dentro de la plataforma.

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Karely cuenta cuánto dinero deja la plataforma de contenido exclusivo. / Foto: Redes sociales

¿Qué hizo Karely con sus primeras ganancias?

Karely también habló sobre lo que hizo con el primer dinero que obtuvo tras comenzar a generar ingresos en plataformas digitales. La influencer explicó que, al recibir su primer pago, decidió utilizarlo principalmente en compras personales y en algunos detalles para su familia.

Durante la entrevista relató que una de sus primeras decisiones fue adquirir distintos artículos que deseaba desde tiempo atrás. “Ropa, me empecé a comprar perfumes, y a mis papás”, comentó al recordar en qué destinó ese primer ingreso que obtuvo gracias a su trabajo en internet.

Con el paso del tiempo y conforme sus ganancias fueron creciendo, Ruiz explicó que también se permitió realizar otras compras más grandes. Entre ellas mencionó la adquisición de un carro deportivo.

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Ganancias de Karely en plataforma exclusiva: la influencer revela cuánto recibe. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Karely?

Karely es una creadora de contenido originaria de Monterrey, Nuevo León, nacida el 28 de octubre de 2000. Creció junto a sus cuatro hermanos y antes de incursionar de lleno en el entorno digital cursó la carrera técnica en enfermería. Con el tiempo, decidió enfocar su camino profesional en las redes sociales, una decisión que marcó un cambio importante en su trayectoria laboral al ofrecer contenido exclusivo.

Su presencia pública comenzó a consolidarse a través de Instagram, donde su contenido le permitió aumentar su número de seguidores de forma constante. Más adelante, amplió su actividad a una plataforma digital para adultos, lo que impulsó aún más su alcance dentro del entretenimiento en línea. Paralelamente, Karely también tuvo participación en distintos programas de Multimedios, lo que reforzó su reconocimiento en el ámbito mediático.

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