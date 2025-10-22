Karely muestra su verdadera cara y sorprende al revelar en qué usó su premio de Stream Fighters 4: FOTO

Karely lo hizo de nuevo. La modelo e influencer regiomontana brilló una vez más y no solo por su triunfo en Stream Fighters 4, sino también por su gran corazón. En esta ocasión, la famosa demostró que su éxito no la ha cambiado y que sigue dispuesta a ayudar cuando más se necesita.

El pasado fin de semana, Karely se coronó como una de las grandes ganadoras del evento al vencer a su contrincante Karina García en una pelea intensa, donde mostró fuerza, determinación y carisma. Pero lo que más conmovió a sus seguidores fue lo que hizo después: ¿Qué hizo con su premio?

¿Contra quién peleó Karely Ruiz en Stream Fighters 4?

La pelea de Karely fue una de las más esperadas del evento Stream Fighters 4. La influencer mexicana se enfrentó a la creadora de contenido colombiana Karina García durante el evento, celebrado el 18 de octubre de 2025 en el Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia.

Ambas mostraron una gran preparación y coraje sobre el ring, pero Karely logró imponerse con un nocaut técnico en el tercer round.

Aunque su rival la derribó brevemente, la mexicana se levantó con fuerza, tomó el control del combate y obligó al árbitro a detener la pelea por seguridad de Karina. El público colombiano la recibió con aplausos, reconociendo su entrega y actitud deportiva.

¿Cuánto ganó Karely Ruiz en Stream Fighters 4?

Además de la gloria del triunfo, Karely se llevó un jugoso premio económico por su pelea en Stream Fighters 4. Según lo compartido por el streamer colombiano Westcol, la modelo habría ganado alrededor de 240 mil pesos mexicanos.

Aunque de momento no hay confirmación oficial del monto exacto que entrega Stream Fighters 4 a sus ganadores. Por esta razón, lo antes mencionado quedó en total calidad de RUMOR.

Este premio fue el resultado de semanas de entrenamiento y disciplina, Karely compartió en sus redes su proceso de entrenamiento pues hace poco tuvo a su bebé y se sometió a una estricta dieta para recuperar su físico, pero más allá de la cifra, Karely aprovechó su victoria para cumplir con una causa que había prometido apoyar.

¿Qué hizo Karely con el premio de Stream Fighters 4?

En sus historias de Instagram, Karely reveló que parte de su premio fue destinado a una madre de familia que pedía ayuda para operar a su hijo enfermo. La joven explicó que había pedido a sus seguidores votar con “likes” por la causa más conmovedora y la elegida fue la cuenta “Luz y esperanza”, que mostraba el caso de un menor con problemas respiratorios.

Karely donó 55 mil pesos mexicanos para cubrir gastos médicos y compartió una captura de pantalla donde la madre agradecía el gesto, junto a un video del pequeño con mascarilla de oxígeno.

“Lo prometido es deuda, yo dije que si ganaba iba a cumplir lo de más likes y siempre de corazón”, escribió la influencer.

Karely muestra su verdadera cara tras ganar: lo que hizo con su premio nadie lo vio venir. / Redes sociales.

Desde sus inicios, Karely ha mostrado su lado más solidario. En diferentes ocasiones ha apoyado causas sociales, desde refugios de animales hasta familias afectadas por desastres naturales como el huracán Otis, En esta ocasión, quiso demostrar que el éxito no está peleado con la empatía.

“Como siempre viendo la manera de ayudar a las personas que eso vale más que un cuerpo”, escribió en sus redes.

Sus fans celebraron en redes el gesto de Karely, quien siempre se solidariza para apoyar a quienes más lo necesitan.

