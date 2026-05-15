Marlon Colmenarez explota tras polémica de Wendy Guevara y Paola Suárez de menores de edad: “Vayan y ataquen”

Marlon Colmenarez opinó sobre la controversia que rodea a Wendy Guevara y Paola Suárez, luego de que resurgieron en redes sociales unos comentarios realizados años atrás por ambas integrantes de “las Perdidas”. El tema tomó fuerza nuevamente después de que usuarios retomaran fragmentos de transmisiones en las que ellas mismas admitían tener un “gusto culposo” por menores de edad.

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Tras viralizarse antiguos videos de Wendy Guevara y Paola Suárez, Marlon Colmenarez habló ante medios sobre la controversia. / Redes sociales

¿Cómo empezó la polémica de Wendy Guevara y Paola Suárez?

La polémica entre Wendy Guevara y Paola Suárez comenzó durante una entrevista hace algunos años, cuando la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023 habló sobre un menor de edad al que su mamá llevaba a la escuela todos los días y su gusto por los pequeños.

Posteriormente, Paola Suárez respondió con declaraciones similares en torno a menores de edad, lo que provocó que estuviera mezclada en la polémica, por lo que los internautas pidieron que ambas sean canceladas. Ante esto, Wendy Guevara dijo ante medios que aunque no se justifica porque se trata de un “tema delicado”, esos comentarios fueron hace muchos años.

“Yo fui una persona que fue vio... Cuando yo tenía 7 años, 8 años, lo he platicado muchas veces. Nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy verdes en ese tiempo, ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes y yo sé que la gente se molesta y se ofende, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a toda la gente”. Wendy Guevara.

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Tras escándalo de Wendy Guevara y Paola Suárez, Marlon Colmenarez lanza fuerte mensaje. / Redes sociales

¿Qué dijo Marlon Colmenarez de la cancelación de Wendy Guevara en redes sociales?

Luego de que resurgieron en redes sociales antiguos comentarios de Wendy Guevara y Paola Suárez, Marlon Colmenarez fue cuestionado por medios de comunicación sobre la polémica que actualmente rodea a ‘las Perdidas’. El influencer ya había llamado la atención tras publicar un video desde el gimnasio acompañado de la frase: “El karma, poco a poco, se está encargando de poner todo en su lugar. Me dijeron loco”.

Ahora, frente a las cámaras, Marlon aseguró que no mantiene relación con ellas desde hace tiempo y pidió dejar atrás lo ocurrido. “Eso fue hace ya tres años, supérenlo, yo nunca más supe de ella, nunca hablé con ella, con ninguna y la verdad después de eso me ha ido muy bien. Entonces nunca volvería atrás y la verdad cada quien en su vida”, expresó.

También señaló que la publicación que compartió recientemente no tenía una intención directa. “Claro, tenemos oídos y ojos, creo que fue un mensaje no tan explícito, normal, tranquilo, como yo, mi vida y mis cosas pendientes”, dijo.

Además, afirmó que, pese a las experiencias que vivió durante su amistad con distintas personas del medio digital, no utilizaría información personal para perjudicar a alguien. “Yo después de tanto tiempo que tuve amistad con muchas personas, uno puede aprender y saber muchas cosas y yo, la verdad, no he tomado eso ningún momento para mi favor, ni para vengarme. Si yo sé alguna información, si yo sé algo, me voy a morir con eso, ¿sabes? Porque eso no es problema mío. Cada quien está en su vida”, comentó.

Asimismo, dejó claro que no desea involucrarse más en la controversia y sostuvo que cada persona debe asumir las consecuencias de sus actos.

“No me interesa hablar de eso, no quiero saber nada de eso. Yo no diría nada al respecto, la verdad. Siento que si algún día me atacan, bueno, yo me defenderé, como siempre. Si algo está mal, está mal. Ustedes son grandes, todos son maduros y coherentes y ustedes saben y están conscientes de lo malo, lo que está bien y lo que está mal, lo que es juego y lo que no. Y si a mí una vez por según yo falsifiqué una firma, que mostré pruebas y nunca la falsifiqué, me atacaron tanto. Entonces si alguien hizo algo como eso, bueno, vayan, ataquen”. Marlon Colmenarez.

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Wendy Guevara y Marlon Colmenarez terminaron su amistad. / Redes sociales

¿Cómo fue la relación de Wendy Guevara y Marlon Colmenarez?

Wendy Guevara y Marlon Colmenarez mantuvieron una amistad cercana durante varios años, periodo en el que compartieron videos, transmisiones y apariciones juntos en redes sociales. La convivencia constante entre ambos llevó a que en distintas ocasiones surgieran rumores sobre una posible relación sentimental; sin embargo, tanto Wendy como Marlon negaron públicamente que fueran pareja y siempre señalaron que únicamente existía una amistad entre ellos.

En 2024, ambos sorprendieron al anunciar que su relación de amistad había llegado a su fin. Aunque en aquel momento aseguraron que la separación ocurrió de forma pacífica, con el paso de los meses comenzaron a surgir diferencias públicas. En 2025, Wendy reveló que una persona habría intentado utilizar su identidad y falsificar un documento a su nombre, por lo que contemplaba iniciar un proceso legal. Aunque no mencionó directamente a Marlon, el influencer venezolano respondió al tema y explicó su versión de los hechos.

Según Colmenarez, todo se habría tratado de un malentendido relacionado con una camioneta que, aseguró, Wendy le regaló tiempo atrás, pero que no fue puesta oficialmente a su nombre. Además, la relación entre ambos volvió a llamar la atención después de que Marlon declarara que presuntamente Wendy lo acosaba cuando consumía alcohol, situación que ella negó. “Acerca de lo del muchacho este... del Marlon... En ningún momento dije su nombre. Lo único que voy a decirle es que no me da ni coraje, me da risa. Aprende a cerrar ciclos, yo ya lo cerré hace mucho”, expresó la influencer al hablar del tema.

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