Wendy Guevara se olvida de su polémica con menores de edad y presume FOTO relajada en la playa

Wendy Guevara vivió un difícil abril, luego de la polémica y oleada de comentarios que recibió tras revivir unos comentarios del pasado, donde expresó a manera humorística tener un gusto culposo por los menores de edad.

Estas palabras fueron revividas y viralizadas en redes, por lo que la influencer se alejó de la prensa. Ahora compartió una fotografía donde se le ve disfrutando y estar relajada en la playa. ¿Fue para quitarse el estrés?

Wendy Guevara vivió un difícil abril por los comentarios del pasado sobre menores de edad. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál es la fotografía que compartió Wendy Guevara en la playa?

A través de sus historias de Instagram, Wendy Guevara compartió una fotografía donde se le observa relajada en la playa portando un traje de baño rosa.

La influencer se olvidó de todo lo vivido en abril por la polémica sobre sus comentarios del pasado de abril acerca de menores de edad y quiso cerrar el mes con un momento disfrutando el mar.

Esta es la fotografía que dio a conocer Wendy Guevara:

Internautas y seguidores de la influencer la llenaron de comentarios positivos en redes sociales sobre su viaje al mar:



“La que puede, puede, y la que no, que soporte”.

“Y la queso”.

“Envidiable tu viaje, ¿quién como tú? ¡Disfrútalo!”.

“Toda la buena vibra y vida para ti, Wendy”.

“A vivir la vida. Te quiero, Wendy”.

“Eso sí que es vida. Descansa y olvida, Wendy”.

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Wendy Guevara comparte fotografías en la playa. / Instagram/@soywendyguevaraoficiall.

¿Cuál fue la polémica que tuvo Wendy Guevara sobre comentario de menores de edad?

A inicios de este mes de abril, circuló un video en redes sociales de hace varios años donde se encuentran Wendy Guevara y su amiga Paola Suárez. En el material admiten tener un gusto culposo por los menores de edad.

El video causó molestia entre los seguidores de Wendy Guevara y tras su viralización se volvió polémica para la influencer. Al respecto, al exparticipante y ganadora de ‘La casa de los famosos México’, habló al respecto:

“Nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy verdes en ese tiempo, ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales. Sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes y yo sé que la gente se molesta y se ofende, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a toda la gente”. Wendy Guevara.

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¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara es una influencer que ha ganado mucha popularidad, luego de ser ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’.

Comenzó su carrera artística como youtuber con su canal de YouTube ‘Las perdidas’. El paso y triunfo con ‘La casa de los famosos México’ le ganó notoriedad.

En el mismo programa de televisión se convirtió en la conductora de las pregalas y postgalas. También tiene un pódcast junto a Nicola Porcella, el cual lleva por nombre ‘Cómplices del desmadre’.