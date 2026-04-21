Wendy Guevara abrirá cantina en CDMX tras posponer su inauguración: ¿Sigue polémica por broma de menores?

Tras las polémicas declaraciones que hizo Wendy Guevara sobre menores ; la famosa dejó claro que no se dejaría vencer por los malos comentarios y especulaciones. Por esta razón, dio a conocer la inauguración de lo que será una cantina en la Ciudad de México, la cual está muy pronta a abrir sus puertas. Esto es lo que se sabe sobre su emprendimiento y su polémica.

Wendy Guevara fue víctima de críticas en redes sociales por broma relacionada con menores de edad. / Foto: Mezcalent.

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¿Qué dijo Wendy Guevara sobre la inauguración de su cantina en la CDMX?

La ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, Wendy Guevara, reveló, a través de un video publicado en redes sociales, que abrirá una cantina en la CDMX como parte de su nueva manera de emprender.

Wendy Guevara junto con su futura socia, Mayra Miranda, dieron detalles sobre el nombre y con lo que contará la cantina.

Señalaron que todavía no hay fecha oficial de apertura para lo que será ‘Cantina La LOOKA’.

“Pronto va a ser la inauguración. Se las vamos a estar poniendo ya despues. Ya falta muy poquito” Wendy Guevara.

Tanto Guevara, como su socia, señalaron que la cantina tendrá:



Mariachis

Dragas

Cantantes

Agregaron que el recinto será todo de color de rosa y tendrá el toque de antiguo.

De acuerdo con lo revelado por la cuenta de espectáculos ‘La tía Sandra', la inauguración del futuro establecimiento ya se tenía que haber realizado, pero fue frenada debido a la polémica de la influencer en redes sociales sobre los comentarios de burla acerca de un presunto gusto culposo por menores de edad, lo que generó molestia entre los internautas.

🚨🚨 WENDY GUEVARA lista para la inauguración de su nueva cantina “La Lokaa”, ubicada frente al Ángel de la Independencia en CDMX 🇲🇽



Junto con su socia Mayra Miranda, Cantina LA LOKAA venderá tacos y en el interior habrá un bar y centro de espectáculos con



Dragas

Mariachi

Show… pic.twitter.com/Awhfq7pQoz — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 19, 2026

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¿Cuál fue la polémica de Wendy Guevara y Paola Suárez?

A principios del mes de abril comenzó a circular un video de hace algunos años de redes sociales, el cual se hizo viral, donde Wendy Guevara y su amiga Paola Suárez admiten tener un presunto gusto culposo por los menores de edad.

El material causó molestia entre los seguidores de Guevara e internautas en internet, por lo que la influencer habló al respecto.

“Nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy verdes en ese tiempo, ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales. Sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes y yo sé que la gente se molesta y se ofende, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a toda la gente”. Wendy Guevara.

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Internautas en redes siguen pidiendo la cancelación de Wendy Guevara. / Foto: Redes sociales.

¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara es una influencer que comenzó su carrera artística como youtuber con su canal de YouTube ‘las Perdidas’; posteriormente, su llegada a la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’ y ser ganadora del reality show la llevó a la fama.

La artista ha estado presentes en diferentes proyectos y coberturas hasta especiales en plataformas dedicados a ella como “Wendy: Perdida pero famosa”. Incluso, se convirtió en la conductora de las pregalas y postgalas de ‘La casa de los famosos México’.

Eso no es todo, también tiene un pódcast junto a Nicola Porcella, el cual lleva por nombre ‘Complices del desmadre’. Aunado a su actividad en redes sociales, ha impulsado su faceta como empresaria y también ha dado sus primeros pasos en la actuación.