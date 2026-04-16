Wendy Guevara es señalada por presunta relación con delincuentes; filtran AUDIO: “Ellos me ponían”

Las polémicas no terminan para Wendy Guevara y es que tras sus desatinadas declaraciones sobre menores de edad, ahora salió a la luz un audio donde presuntamente revela vínculos con la delincuencia organizada, ¿qué dijo? Te contamos todos los detalles.

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¿Wendy Guevara vinculada a delincuentes? El audio que encendió la controversia. / Redes sociales

¿Cómo comenzó la polémica de Wendy Guevara?

La polémica entre Wendy Guevara y Paola Suárez comenzó durante una entrevista hace algunos años, cuando la ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México 2023 habló sobre un menor de edad al que su mamá llevaba a la escuela todos los días y su gusto por los pequeños.

Posteriormente, Paola Suárez respondió con declaraciones similares en torno a menores de edad, lo que provocó que estuviera mezclada en la polémica, por lo que los internautas pidieron que ambas sean canceladas. Ante esto, Wendy Guevara dijo ante medios que aunque no se justifica porque se trata de un “tema delicado”, esos comentarios fueron hace muchos años.

“Yo fui una persona que fue vio... Cuando yo tenía 7 años, 8 años, lo he platicado muchas veces. Nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy verdes en ese tiempo, ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes y yo sé que la gente se molesta y se ofende, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a toda la gente”. Wendy Guevara.

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¿Qué hay detrás? Audio comprometería a Wendy Guevara y la relacionan con delincuentes. / Redes sociales

¿Qué se escucha en el audio atribuido a Wendy Guevara sobre presunta relación con delincuentes?

El periodista argentino Javier Ceriani reveló un audio que se le atribuye a Wendy Guevara en el que se escucha que presuntamente era cómplice en asaltos, pues era el gancho para que sus amigos cometieran diversos robos a quiénes se le acercaban.

“Un noviecito, dos noviecitos por ahí, amiguitos, que ellos me ponían a que yo me pusiera en la esquina y yo le hablaba a los hombres, a las personas y ellos llegaban y los asaltaban”, se escucha en el audio.

Además, también se escucha que por aproximadamente tres años se habría dedicado a la prostitución, aunque le daba miedo subirse a coches de hombres desconocidos que pedían sus servicios.

"¿Tú te dedicabas a la prosti?”, fue la pregunta, a lo que se escucha: “Exactamente, a los 17 años. Desde los 17 a los 20 años. Nada más muy poco, porque la verdad siempre fue muy miedosa de subirme a un auto y todo eso. Me daba mucho miedo, tenía que estar tomada”, puntualizó la influencer y actriz.

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha reaccionado a este audio ni ha dado declaraciones. Por esta razón; dicha información queda en puntual calidad de RUMOR.

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Entre audios y acusaciones: Wendy Guevara en medio de rumores por supuesta relación con delincuentes. / Redes sociales

¿Quién era Wendy Guevara antes de ser famosa?

Wendy Guevara nació el 12 de agosto de 1993 en León, Guanajuato. Antes de ser famosa, era conocida como Luis Carmen Guevara Venegas. Su infancia estuvo marcada por dificultades económicas y desde pequeña se identificó como mujer. Su nombre “Wendy” es en honor a una amiga fallecida. En 2017, llegó la fama junto a Paola Suárez, cuando publicaron un video en el que estaban perdidas en el cerro, que se volvió viral, y de ahí nacieron ‘las Perdidas’.

A partir de 2021 amplió su actividad profesional hacia la música con los lanzamientos “Mua”, “Hey perra”, “Hasta que salga el sol” y “TAPU”, además de colaboraciones con otros intérpretes.

También ha participado como conductora en espacios digitales y televisivos. En 2023 formó parte del reality La casa de los famosos México, donde resultó ganadora, hecho que la convirtió en la primera mujer trans en obtener el primer lugar en ese formato en México.

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