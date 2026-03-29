Salma, amiga de Wendy Guevara, se somete a cirugía postbariátrica y dona su piel tras perder 20 kilos

La transformación de Salma “Salmita bebé”, influencer, amiga inseparable de Wendy Guevara e integrante cercana del grupo las Perdidas, volvió a colocarse en el centro de la conversación digital. Luego de bajar más de 20 kilos tras un bypass gástrico, la creadora de contenido finalmente cumplió lo que había advertido en múltiples transmisiones en vivo: someterse a una cirugía postbariátrica para retirar el exceso de piel.

Pero eso no fue lo único que llamó la atención. Tras su intervención, salió a la luz un gesto que generó aplausos: la donación de piel como apoyo para personas con quemaduras, una acción poco común que terminó por viralizar su nombre.

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¿Qué cirugía se hizo Salma tras su bypass gástrico y por qué fue tan riesgosa?

Salmita bebé, cuyo nombre real es Osvaldo Sierra, es originaria de León, Guanajuato, y es conocida en redes como “la más chiquita” del grupo de las Perdidas. Desde hace más de dos años, la influencer decidió cambiar su vida al someterse primero a una manga gástrica, procedimiento que con el tiempo dejó de darle los resultados esperados.

Fue entonces cuando optó por una decisión más drástica: el bypass gástrico, gracias al cual logró perder alrededor de 20 kilos en poco tiempo, lo que estilizó notablemente su figura. Sin embargo, la pérdida acelerada de peso, sin un proceso intenso de ejercicio, provocó algo que ella misma había advertido en sus lives: el exceso de piel.

Esta semana, Salma se enfrentó a una cirugía postbariátrica, también conocida como cirugía de contorno corporal, que duró más de ocho horas en el quirófano, mucho más de lo previsto. La intervención fue confirmada a través de transmisiones en vivo realizadas por sus amigas, quienes aseguraron que la operación fue un éxito, aunque de alto riesgo.

El procedimiento incluyó cortes extensos y una herida de gran tamaño, lo que volvió indispensable un cuidado especializado para evitar infecciones o complicaciones.

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¿Wendy Guevara cuidó a Salma tras la operación?

Una de las preguntas que más surgieron en redes fue si Wendy Guevara se encargaría personalmente de cuidar a Salma durante su recuperación, especialmente porque Salma ha sido una de las más fieles cuidadoras del grupo cuando alguna de Las Perdidas entra al quirófano, incluyendo a Karina Torres y Paola Suárez.

La respuesta fue clara: Wendy no la cuidaría directamente, pero sí se hizo completamente responsable de su recuperación.

Durante un live, Wendy Guevara explicó con total honestidad por qué decidió pagarle una casa de recuperación con personal especializado, en lugar de atenderla ella misma:

Wendy Guevara “La gente es bien perra, nomás… o sea, hay mucha gente que es bien metiche y hay gente que no. Hay gente que le vale madre y ya sabe que estoy trabajando. Y yo, gorda, le acabo de pagar a Salmita su casa de recuperación. Le dije: ‘Mira, yo no te voy a poder cuidar’”.

Wendy recalcó que no se trataba de desinterés, sino de responsabilidad, ya que se trata de una herida “gigantesca”, con cuidados delicados que podrían poner en riesgo la salud de Salma si no se realizan correctamente.

“Cuando te hacen la lipectomía, pues es cortar mucha piel y son cuidados muy extremos… cualquier infección o cochinada se le puede infectar”. Wendy Guevara

Por ello, optó por profesionales capacitados que saben cómo levantar, bañar y vendar a una persona recién operada.

“No crean que yo no estoy con Salma por perra. Yo la quiero mucho y ella me ha cuidado mucho”. Wendy Guevara

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#salma #lasperdidas #operacion #fyp ♬ sonido original - Gerardo Alamilla @yosoygeu Wendy Guevara habla de la operación de Salma y dice que ella no podrá ir a cuidarla ya que necesita atención especializada y ella le pagará toda su recuperación por eso!!! Wendy de Las Perdidas nos cuenta todo el chisme completito para estar enteradas del estado de salud de Salmita Bebe 😫🥺❤️‍🩹😱💋✨🚨 @Soy Wendy Guevara @Salmita Bebé (Osvaldo Sierra) #wendyguevara

¿Qué procedimientos estéticos se realizó Salma “Salmita bebé”?

En otro de sus en vivos, Salmita bebé explicó con franqueza los procedimientos a los que se sometió y dejó en claro que no fue una cirugía sencilla ni estética por vanidad, sino parte de un proceso médico tras la pérdida masiva de peso.

La influencer detalló que se realizó:

Lipectomía

Abdominoplastia

Reconstrucción de brazos

Lipotranferencia en glúteo

Además, reveló que durante la operación le retiraron cuatro litros de grasa, aunque no pudo realizarse todos los procedimientos planeados inicialmente debido al desgaste físico.

“Hermanas, este… ¿qué creen? Que al final de cuentas me quitaron un procedimiento, pero porque ya eran muchos. Me iban a hacer todo en una cirugía y la verdad me sentí muy así…”. Salmita bebé

¿Quién es Salma “Salmita Bebé” y por qué su donación de piel generó tanto impacto?

Más allá de su transformación física, Salma volvió a dar de qué hablar por un acto que muchos calificaron como solidario. Tras su cirugía, trascendió que decidió donar parte del tejido retirado para apoyar a personas con quemaduras, un gesto poco común dentro del mundo de los influencers.

No es la primera vez que Salma muestra esta faceta. En septiembre de 2025, junto a su amiga Evelyn, ya había manifestado su intención de donar piel tras su pérdida de peso para ayudar a personas afectadas por la explosión de una pipa en Iztapalapa, lo que le valió reconocimiento en redes sociales.

Salma “Salmita Bebé” no solo es influencer y amiga cercana de Wendy Guevara; también se ha convertido en un personaje clave dentro del universo de Las Perdidas por su lealtad, su cercanía con el público y su disposición a mostrar procesos reales, sin filtros ni glamour.