¿Le hicieron brujería a Wendy Guevara? Revelan supuesto “trabajo de magia negra” enterrado en un panteón: VIDEO

Hace unos días, Vanessa 4K salió a responder los fuertes rumores que señalaban a Kimberly, ‘la más Preciosa’, de supuestamente practicar brujería con perritos. Ahora, un nuevo y perturbador hallazgo paranormal vuelve a encender las alarmas, pero esta vez en torno a Wendy Guevara. Investigadores aseguran que apareció un presunto trabajo de brujería enterrado en un cementerio, el cual estaría directamente relacionado presuntamente con la ganadora de La casa de los famosos México. Lo que más inquieta no es solo el ritual, sino la versión de que quien lo habría realizado sería alguien muy cercano a ella. ¿Se trata de alguna de las Perdidas?

La historia se dio a conocer en el ‘Pódcast paranormal’, donde los conductores Felipe Arellano y Julián Huergo analizaron el caso expuesto por su colega Kahuamo Paranormal, famoso por realizar exploraciones en panteones y lugares con fama de actividad oscura. La conversación no tardó en generar inquietud entre seguidores de Wendy Guevara y del mundo paranormal.

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Wendy Guevara / Redes sociales

¿Qué trabajo de brujería habría sido encontrado presuntamente en contra de Wendy Guevara?

De acuerdo con lo revelado en el ‘Pódcast paranormal’, el trabajo de brujería presuntamente contra Wendy Guevara fue localizado durante una exploración nocturna en un cementerio. El objeto, descrito como un fetiche ritual, habría sido enterrado específicamente como parte de un ritual de magia negra, lo que encendió de inmediato las alertas entre los investigadores.

Felipe Arellano explicó que el hallazgo no fue improvisado, ni montado con fines mediáticos, como algunos podrían sospechar. Según relató, el propio Kahuamo paranormal se puso en contacto con él para mostrarle todas las pruebas del descubrimiento.

Felipe Arellano “Esa persona que encontró el fetiche fue el Kahuamo Paranormal, quien estaba explorando un cementerio cuando lo encontró. Él me dijo: ‘Yo tengo todas las grabaciones, fotografías, todo el material, si quieres te lo mando para que lo puedas ver’”.

El conductor detalló que esta documentación serviría para evitar cualquier especulación sobre un posible montaje o que el objeto hubiera sido “plantado” para generar polémica. En el mundo paranormal, explicaron, este tipo de pruebas son fundamentales para validar la autenticidad de un caso, sobre todo cuando involucra a una figura pública de alto perfil como Wendy Guevara.

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¿Quién es Kahuamo paranormal y cómo descubrió el presunto ritual a Wendy Guevara?

Kahuamo Paranormal es conocido dentro del círculo de investigadores por adentrarse en panteones, casas abandonadas y zonas con reputación esotérica. En esta ocasión, durante una de sus exploraciones, habría detectado algo fuera de lo común que lo llevó a excavar hasta encontrar el objeto ritual presuntamente dirigido a Wendy Guevara.

Durante la charla, Julián Huergo subrayó que este tipo de hallazgos no son frecuentes y que, cuando ocurren, suelen estar cuidadosamente planeados. El lugar, la forma en que se encontraba enterrado y los elementos del fetiche habrían sido claves para interpretar que se trataba de un trabajo específico y no de restos abandonados al azar.

Los conductores del pódcast remarcaron que el hecho de que el nombre de Wendy Guevara aparezca relacionado con este caso no fue algo que se tomara a la ligera, por lo que decidieron analizar el tema con cautela para no generar pánico ni desinformación entre sus seguidores.

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¿Por qué aseguran que quien hizo la brujería sería alguien cercano a Wendy Guevara?

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es la teoría compartida por los investigadores, quienes coinciden en que este tipo de rituales no funcionan si no existe un vínculo directo con la persona afectada. Felipe Arellano y Julián Huergo explicaron que la magia negra, según las creencias esotéricas, requiere elementos personales o energéticos difíciles de obtener sin cercanía.

Ambos fueron contundentes al señalar que no se trata de un acto al azar.

“Porque si no, no funciona. No es decir ‘voy a amarrar a Wendy Guevara’ sin conocerla… es imposible”. Felipe Arellano

Esta afirmación reforzó la hipótesis de que quien habría realizado el presunto trabajo de brujería contra Wendy Guevara sería alguien con acceso directo a su vida, lo que eleva la gravedad del asunto. En el mundo paranormal, sostienen, los rituales dirigidos requieren información íntima y una intención clara, elementos que difícilmente tendría un desconocido.

Aunque no se mencionaron nombres ni se hicieron acusaciones directas, los conductores coincidieron en que este tipo de situaciones suelen estar cargadas de emociones como envidia, resentimiento o conflictos personales.

Especial

¿Cómo reaccionó Wendy Guevara al saber del presunto trabajo de magia negra?

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la reacción de la propia Wendy Guevara. Según lo comentado en el pódcast, la influencer fue informada del hallazgo, aunque prefirió guardar silencio y no ahondar públicamente en el tema.

Felipe Arellano reveló que Wendy estuvo al tanto de la situación, aunque decidió no hacer comentarios extensos al respecto.

“No dijo nada, pero por lo regular este tipo de trabajos suele ser de alguien muy cercano, aunque intuía quien podría haber sido esa persona que realizó ese trabajo”. Felipe Arellano

Hasta el momento, Wendy Guevara no ha emitido ningún comunicado oficial ni ha abordado el tema en sus redes sociales, donde suele ser muy activa con sus seguidores. Que Wendy no haya dicho nada públicamente solo avivó las dudas, ya sea porque quiso protegerse o simplemente evitar que el rumor creciera más.