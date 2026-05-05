¿Wendy Guevara fue perseguida? Revela más detalles tras sufrir cierre de su cuenta de Instagram: ¿Qué sucedió?

La influencer Wendy Guevara sufrió hace unos días el cierre de su cuenta de Instagram, lo que generó muchas dudas entre sus seguidores, pues d emanera simultánea, estaba viva la polémica de la actriz por sus comentarios del pasado acerca de su gusto por personas menores. En una entrevista, la ganadora de la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’ reveló algunos detalles sobre este hecho. ¿Qué fue lo que pasó? Acá te lo decimos.

Wendy Guevara sufrió hace un par de días el cierre de su cuenta de Instagram. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuándo desapareció la cuenta de Instagram con millones de seguidores de Wendy Guevara?

Durante el domingo 26 de abril, usuarios en redes sociales mencionaron que ya no se encontraba disponible la cuenta oficial de Instagram de Wendy Guevara, ya que aparecía en blanco y sin fotografías.

La influencer acumulaba casi 8 millones de seguidores en esta red social, la cual pudo recuperar hasta el martes 28 de abril, fecha en la que su perfil ya aparecía disponible.

Aunque el número de seguidores bajó a 7.6 millones, Guevara pudo nuevamente estar activa en su red social de Instagram. ¿Qué fue lo que pasó? La ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México narró durante una entrevista para ‘De Primera Mano’ que se trató de un intento de robo y hackeo, ahora dio más detalles al respecto.

Wendy Guevara acumulaba 8 millones de seguidores en su red social de Instagram. / Foto: Redes sociales.

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¿Qué dijo Wendy Guevara tras haberle sufrido cierre de su cuenta de Instagram?

En una breve entrevista para ‘Hoy’, Wendy Guevara mencionó que, varias semanas anteriores a su cierre de cuenta, se habían registrado intentos por acceder a su perfil en la red social y hackearla.

“Ya había habido varias semanas que me estaban como intentando mandar links y todo y luego después alguien con un dispositivo quiso abrir mi cuenta, entonces nosotros decidimos cerrarla y la volvimos a abrir”. Wendy Guevara.

Ante esto, Wendy Guevara dejó ver que ella misma, junto al equipo que tiene, decidió cerrar su cuenta de Instagram ante el intento de hackeo.

Cabe mencionar que no es la primera ocasión que ocurre un intento de hackeo de la cuenta de Instagram de Wendy Guevara, quien ha reportado este hecho en anteriores ocasiones.

Wendy nos contó qué pasó con su cuenta de Instagram y si todavía se encuentra soltera. pic.twitter.com/70wKhkJ94x — Programa Hoy (@programa_hoy) May 5, 2026

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¿Wendy Guevara volverá para La casa de los famosos México 2026?

En entrevista con ‘De Primera Mano’, Wendy Guevara anuncio que volverá para la nueva temporada de este 2026 de ‘La casa de los famosos México’ y adelantó que ya hasta firmó contrato.

Detalló que nuevamente estará al lado de su compañero Ricardo Margaleff en las pregalas y postgalas de Vix.

“Yo ya firmé el contrato y, de hecho, Rosa María Noguerón, que es mi jefa, ella ya lo había dicho en las cámaras que estábamos Margaleff y yo a cargo de la pregala y postgala”. Wendy Guevara.

Wendy Guevara volverá a La casa de los famosos México este 2026. / Foto: TikTok: rociorobledoa, redes sociales y canva.

Estos anuncios suceden a días de la polémica sobre los comentarios de menores de edad que Wendy Guevara y su amiga Paola Suárez hicieron en el pasado.

A inicios de abril de este año, se revivió un video en donde ambas influencer afirman a manera de broma tener un gusto culposo a los menores de edad, algo que causó molestia a sus seguidores.

Al respecto, Wendy Guevara dijo: