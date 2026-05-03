Ela Velden, protagonista de ‘Mi rival’, impacta con elegantes FOTOS y redes reaccionan: “Bella a otro nivel”

La actriz y protagonista de la telenovela ‘Mi rival’, Ela Velden, está viviendo un gran momento por la gran proyección que le está dando su aparición en la televisión y ahora se hizo notar en redes sociales al presumir una sesión de fotos con un elegante y bello vestido.

Seguidores de la actriz se mostraron sorprendidos por la belleza que tiene la artista que ha participado en diferentes proyectos y la lluvia de comentarios elogiándola no paró.

Ela Velden compartió unas fotografías en redes sociales. / Foto: Redes sociales.

Puedes leer: ¿Nicola Porcella abandona Hoy? Recibe terrible regaño en vivo y ¿él toma una decisión? VIDEO

¿Cuáles fueron las fotografías que impactaron a fans de Ela Velden?

A través de sus redes sociales, Ela Velden mostró varias fotografías que se tomó en una sesión. La actriz portó un bello vestido que dejó ver la sensualidad que tiene la artista, acompañado de un bolso que combinó a la perfección.

La actriz colocó un mensaje con la frase:

“Una noche de hadas”. Ela Velden.

Ela Velden comparte bellas fotografías en redes que causaron impresiones entre sus seguidores. / Foto: Instagram/@elavelden.

Inmediatamente, las redes sociales de Ela Velden se inundaron de comentarios para destacar lo hermosa que se veía la actriz:



“Pero qué hermosura”.

“Hermosa”.

“Princesa”.

“Bella a otro nivel”.

¡Sueño hecho realidad!

“Una hermosa princesa”.

“En shock ante tanta guapura”.

“¡No manches! Estás preciosa”.

También puedes leer: ¿Alexis Ayala estrena novia tras anunciar su divorcio de Cinthia Aparicio? Él dice: “La vida sigue…”

¿Quién es Ela Velden y cuál es su trayectoria?

Ela Velden es una joven actriz que ganó popularidad y fama gracias a varios papeles en televisión y cine. Actualmente, tiene 32 años.

Dentro de los diferentes proyectos que ha estado, el más reciente y donde ganó popularidad fue con la telenovela ‘Las hijas de la señora García’. Actuó al lado de María Sorte.

Otra películas, series y telenovelas donde Ela Velden ha estado involucrada son:



El juego de las llaves

Despertar contigo

¿Quién mató a Sara

A que no me dejas

Senda prohibida

Veinteañera, soltera y fantástica.

Ela Velden ha estado en varios proyectos para la televisión y el cine, pero principalmente en la pantalla grande. / Foto: Redes sociales.

Puedes leer: Carolina Flores: ¿Cómo fue que Erika ’N’ llegó a Caracas? Revelan ruta de escape que usó ¡en solo un día!

¿Cuáles han sido las parejas de Ela Velden?

La actriz Ela Velden ha tenido varias parejas sentimentales, siendo el actor Emiliano Zurita, hijo de Humberto Zurita, su relación más notoria en el medio.

Tras cuatro años de noviazgo, en el 2023 finalizaron su relación, debido a que el actor argumentó que quería disfrutar su juventud.

Antes de Zurita mantuvo un romance de cinco años con el actor Federico Ayos. Actualmente, se encuentra soltera y desmintió rumores de romance con Guillermo García Cantú.