Mía Rubín hace polémica declaración, ¡admite ser nepo baby! ¿Le vale las críticas?: “No lo puedo cambiar, así nací”

Mía Rubín, hija del cantante Erik Rubín, se hizo viral en las redes sociales, luego de “admitir”, de manera sorpresiva, que es ‘nepo baby’. Lo anterior debido a las diferentes críticas que ha recibido, así como señalamientos en redes sociales. ¿Qué fue lo qué dijo exactamente y por qué lo mencionó? Acá te dejamos todos los detalles.

Mía Rubín, hija del cantante Erik Rubín, confesó ser ‘nepo baby’. / Foto: Redes sociales

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¿Quién es Mía Rubín y cuál es su trayectoria?

Mía Rubín es famosa por ser hija del cantante Erik Rubín. Actualmente tiene 22 años de edad. Aunque ha actuado en algunas películas teniendo roles y papeles sin mucho tiempo en la pantalla, como ‘Recuperándome a mi ex’, ha ganado fama por su gusto en la música.

Debido a que es hija del cantante Erik Rubín, quien pertenecía al grupo de pop Timbiriche, le ha permitido tener presencia en el ámbito artístico. Además de mantener una buena relación con su padre.

El estilo musical que tienen las canciones de Mía Rubín son los géneros de bolero y trap. En repetidas ocasiones ha declarado su interés en elevar su carrera como solista.

Mía Rubín ha consolidado su carrera como cantante. / Foto: Redes sociales

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¿Qué dijo Mía Rubín sobre ser nepo baby?

En una entrevista para la revista ‘Quién’, Mía Rubín sorprendió al aceptar, a manera de broma, ser una ‘nepo baby’. Las declaraciones de la joven suceden debido a los recientes señalamientos de seguidores y fans en redes sociales, quienes la han señalado de tener “estos privilegios” debido a la fama que tiene su papá, Erik Rubín.

Rubín señaló que “le da risa que usen nepo baby como insulto” y confirmó serlo, afirmando que no puede cambiarlo porque así nació.

“Pues me da mucha risa que usen nepo baby como insulto, porque sí soy una nepo baby, eso no lo puedo cambiar, así nací”. Mía Rubín.

Señaló que terminó dedicándose a lo mismo que su papá, Erik Rubín, y afirmó sentirse orgullosa de dónde viene.

Esto dijo Mía Rubín al revelar que sí es una nepo baby:

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¿Quién es el novio de Mía Rubín?

Tarik Othón, es novio de Mía Rubín, tiene 23 años de edad. Es originario de Querétaro y tiene gusto por la tauromaquia, lo que lo ha llevado a tener una carrera como rejoneador desde 2018.

En dicho año, el joven se ha preparado de manera profesional para consolidar una carrera en este medio. Pese a tener sus respectivas ocupaciones, Othón presume su relación con Mía Rubín. La pareja se ha dado a notas a través des de redes sociales en viajes, citas, salidas, cenas y demás.

Tarik invita a su pareja Mía Rubín a sus respectivos eventos, así como ella lo hace en los festivales y alfombras rojas del espectáculo.