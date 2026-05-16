Roger González: circulan ardientes FOTOS del guapo conductor y actor a días de estrenar cortometraje

El actor y conductor Roger González recientemente promocionó un cortometraje, razón por la que nuevamente se dejó ver ante los medios de comunicación. A los poquitos días de eso, deleitó a más de uno y una en sus redes sociales al dejarse ver muy ligero ante este calorón. ¡Aquí te dejamos las picantes imágenes!

Roger González se dejó ver nuevamente en la vida pública durante un evento. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál es la edad de Roger González?

La edad de Roger González impresiona mucho, pues a sus 44 años que tiene actualmente ha dejado notar su buen físico y lo joven que parece.

El actor y conductor cumplirá 45 años el 15 de julio de este 2026. Es originario de Monterrey, Nuevo León y no solamente ha debutado en la actuación y conducción, sino también como cantante y productor.

La primera aparición en la pantalla para Roger González ocurrió en el programa ‘Zapping Zone’ en Disney Channel Latinoamérica. Posteriormente, saltó a la conducción en los programas de ‘Venga la alegría’ y ‘Sale el sol’.

Tras su salida en estos espacios, se alejó de la televisión, pero en redes sociales se mantiene activo y ahora trae nuevas fotografías que dejaron poco a la imaginación de muchos.

Roger González ha participado como conductor, actor y presentador. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuáles son las fotos de Roger González que encendieron las redes?

A través de redes sociales y luego de haber asistido al evento de su cortometraje, Roger González publicó unas fotografías donde se le ve relajado tomando el sol, pero ¡vaya las imágenes!

Inmediatamente, las fotografías captaron la atención de los internautas, así como de los propios fans del conductor, debido a que se encuentra muy muy ligerito de ropa.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar. Miles de seguidores del famoso mencionaron el buen aspecto y físico que tiene a sus 44 años de edad.

Asimismo, la ola de comentarios de las picantes fotografías que encendieron el internet comenzaron:



“Hasta suspiré”.

“Me dio calor lo ardiente de las fotos”.

“Papacito”.

“¡Qué guapura de hombre, de verdad!”.

“Más fotos así, por favor”.

“Excelente servicio de fotografias”.

“Galán, guapo y ardiente”.

Roger González a sus 54 años sigue luciendo un buen físico. / Foto: Instagram/@rogergzz.

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¿Cómo se llama el cortometraje que presentó Roger González?

Roger González presentó su cortometraje ‘Quédate conmigo’, escrito, producido y dirigido por el actor. Fue filmado en la ciudad de Córdoba, Veracruz.

La historia trata sobre una madre que padece una enfermedad terminal y busca aprovechar el tiempo que le queda para sanar heridas, reparar errores del pasado y reencontrarse con su hijo antes de que sea demasiado tarde.

Un momento se hizo viral durante la alfombra roja de la presentación, luego de que se reviviera el shippeo de Roger González con Ismael Zhu.

Luego de que los amigos se volvieran a encontrar, Roger decidió, a manera de humor, hincarse a ‘el Chino’, para supuestamente pedirle matrimonio.

Esta broma se debe a los rumores que se han dado a conocer sobre un supuesto romance entre ambos, algo que tanto Roger como Ismael han desmentido, aclarando que únicamente son amigos.