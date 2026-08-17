Karina Torres expuesta presuntamente llorando en el baño de La casa de los famosos México 2026: ¿Es real? VIDEO

Karina Torres envuelta en una nueva polémica en La casa de los famosos México 2026, pues mientras todo transcurría normal durante la noche, una cámara captó el momento en el que la influencer presuntamente está en llanto a escondidas de todos. ¿Es real la imagen?

¿Karina Torres rompe en llanto en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

¿Karina Torres es la favorita para ganar La casa de los famosos México 2026?

Desde que se anunció a Karina Torres como una de las participantes de La casa de los famosos México 2026, mucho se empezó a hablar de sus posibilidades para convertirse en la gran ganadora.

En múltiples listas y encuestas realizadas entre seguidores del programa, se ha colocado con la mayo preferencia entre audiencia.

Aunado a esta idea, una lista filtrada durante la primera semana del reality la colocó como la gran ganadora, aumentando aún más la tendencia de ser favorita de entre todos los habitantes.

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¿Karina Torres ganará La casa de los famosos México 2026? / Luis Pérez/ Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que Karina Torres presuntamente lloró en el programa?

En un video que ya es viral en redes sociales, aparece Karina Torres durante una de las noches en La casa de los famosos México 2026, presuntamente llorando intensamente a escondidas en uno de los baños.

La influencer, según algunos comentarios, habría aprovechado que sus compañeros ya se encontraban dormidos para así tener dicho momento de privacidad, pero... ¿es real?

Aunque varios señalan a la producción de haber exhibido a la creadora de contenido en un momento íntimo, otros aseguran que es un video hecho con IA:



“Fue por el carrito”,

“Qué mala eres para editar”,

“Es IA, literal desaparece el excusado” y,

“Por lo menos haz bien la edición”.

El video ya se ha difundido por distintas plataformas digitales, y la duda se mantiene sobre la veracidad del mismo. ¿Te parece real?

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Wey qpd se le fue a produccion sacar a karina llorando en el baño?!?!? 🥺💔 #lacasadelosfamososmx pic.twitter.com/6iosMWeCWW — x (@GAGACR4VE) August 16, 2026

¿Equipo de Karina Torres confirma que la influencer lloró en La casa de los famosos México 2026?

Al momento de esta nota, el equipo de Karina Torres no ha confirmado ni desmentido el video en el que presuntamente la creadora de contenido está llorando en el baño.

El debate aún continúa en redes sociales, pues mientras varios defienden a capa y espada de Karina, otros creen que su participación no ha sido la esperada, y que hasta tachada de mueble ha sido:



“Kari sufre de depresión, la gente se queja de que ella es un mueble”,

“Sus muebles se irán yendo uno a uno” y,

“Karina es tan mueble que sus fans tienen que hacer estas ridiculeces de IA”

Mientras tanto, internautas recuerdan que Karina Torres sí ha generado contenido y hasta un descuido tuvo mientras se cambiaba, siendo uno de los momentos más recordados de la temporada.

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