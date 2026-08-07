¡Karina Torres enseñó de más en La casa de los famosos México! El momento que desató risas entre los habitantes

Si algo ha mostrado Karina Torres dentro de La casa de los famosos México es que siempre encuentra la manera de convertirse en tendencia. Ahora, la creadora de contenido volvió a apoderarse de las redes sociales después de protagonizar una escena inesperada frente a varios habitantes de la casa, generando carcajadas, comentarios y miles de reproducciones en plataformas digitales.

Mira: Martha Figueroa y Pepillo Origel estallan vs. Cynthia Klitbo y Karina Torres, ¿por sus tatuajes?: “No me gusta”

Karina Torres está participando en ‘La casa de los famosos México 4' / Redes sociales

¿Karina Torres enseñó sus “melones” en La casa de los famosos México 2026? ¡Este fue el inesperado momento!

Todo ocurrió durante la transmisión 24/7 de La casa de los famosos México, el espacio donde los seguidores pueden ver a los habitantes las 24 horas del día sin ediciones. En el clip que comenzó a circular se ve a Karina Torres conviviendo con sus compañeros cuando Luis Chaparro se acercó al grupo sosteniendo dos melones a la altura del pecho, en lo que parecía ser una broma inocente.

Segundos después ocurrió el momento que terminó viralizándose: Karina Torres se bajo la blusa sin aviso alguno y dejó ver más de lo que está permitido en cámara, algo que no pasó desapercibido para el resto de los habitantes.

Ante lo ocurrido, las reacciones entre los habitantes fueron variadas. Algunos soltaron la risa de inmediato al notar el momento, mientras que otros optaron por hacerse a un lado, aparentemente para no incomodar más a Karina Torres.

Eso sí, quienes esperaban ver lo mismo que los habitantes se quedaron con las ganas, pues el ángulo de la cámara no mostró más de la cuenta. Las únicas imágenes que captó la transmisión fueron las risas y caras de sorpresa, dejando el secreto resguardado dentro de la famosa casa.

Lee: Paolita Suárez defiende a Karina Torres de las críticas; ¿no da contenido en LCDLFMX?: “No es igual”

Así fue como Karina Torres enseño de más:

¿Karina Torres es una de las favoritas para ganar La casa de los famosos México 2026?

Más allá del momento viral, el nombre de Karina Torres ha logrado consolidarse como uno de los más fuertes de la temporada 2026 de La casa de los famosos México.

Desde las primeras semanas, la creadora de contenido ha conseguido mantenerse en el centro de la conversación gracias a su personalidad, sentido del humor y capacidad para generar momentos memorables dentro de la casa.

Aunque Karina Torres se ha ganado el cariño de gran parte del público, las inevitables comparaciones con Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada y su gran amiga, siguen presentes. Además, sus recientes acercamientos con Ese Pérez y Gema han generado polémica, pues la aceptación de ambos participantes está cada vez más dividida entre los fans del reality.

Checa: Karina Torres se metió con hombre casado ¿y famoso? ¡La esposa los descubrió! ¿En el acto?