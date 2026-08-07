La casa de los famosos México 2026: ¿Quién fue el habitante salvado de HOY viernes 7 de agosto?

Durante la gala de este viernes 7 de agosto, Moisés Peñaloza, como líder de la semana, tendrá que defender el poder de la salvación en ‘La casa de los famosos México’. No solo luchará contra Massad Altamimi, sino también con otro habitante nominado escogido por el público. Te contamos los detalles.

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Moisés Peñaloza es el líder de la semana / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la segunda semana de ‘La casa de los famosos México 2026’?

El pasado miércoles 5 de agosto, se llevó a cabo la segunda gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2026’. En esa ocasión, los habitantes tuvieron que votar por tres participantes y decir brevemente sus razones.

Moisés Peñaloza tuvo inmunidad por ser líder de la semana. En tanto que Fede Vigevani no podía quedar nominado por ser un “infiltrado”. Así quedó la placa:

Ernesto Laguardia

Ximena Herrera

Gema Garoa

Memo Schutz

Massad Altamimi

Para votar por tu favorito, debes seguir los siguientes pasos:

Entrar a la página de https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota durante las galas, pregalas y postgalas de los miércoles, jueves, viernes y domingos.

Seleccionar al habitante que quieres salvar. Solo se puede votar una vez al día. En caso de contar con VIX, se tendrán hasta 10 votos disponibles.

Pulsar la opción de “enviar” y listo.

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Nominados de la segunda semana en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quién será el tercer nominado en retar a Moisés Peñaloza por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Tras una dinámica, Massad Altamimi se convirtió en el retador de Moisés Peñaloza por la salvación. En la gala del 6 de agosto, se anunció que el público seleccionará a otro nominado para que pueda luchar por este privilegio. Esto, mediante el canal de difusión oficial de WhatsApp.

Si bien los resultados se darán a conocer hasta dentro de unas horas, quien va a la delantera en las votaciones es Memo Schutz. Si la tendencia sigue igual, lo más probable es que el comentarista deportivo sea el seleccionado para pelear contra Moisés y Massad por la salvación.

Quien gane, tendrá el poder de sacar a alguien de la placa o, en caso de estar nominado, autosalvarse.

Votaciones en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver el duelo por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2026’?

La batalla por la salvación se realizará durante la gala de este viernes 7 de agosto. Comenzará a las 10 pm. Se podrá ver por el Canal 5, así como por la plataforma de VIX, en la cual se tiene acceso a la transmisión 24/7.

Este fue el salvado de la semana en ‘La casa de los famosos México 2026’

Memo Schutz, Massad Altamimi y Moisés Peñaloza realizaron la dinámica ‘Canicas’. Este juego consistía en sumar el mayor número de puntos insertando unas pelotas en unos agujeros con un puntaje determinado.

Tras varias rondas, Moisés logró conservar el poder de la salvación. El actor sacó de la placa a Gema Garoa. Estos quedaron en riesgo:

Ernesto Laguardia

Ximena Herrera

Massad Altamimi

Memo Schutz

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