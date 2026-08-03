Aldo Rendón pide su salida de ‘La casa de los famosos México 2026’, ¿ya no soportó?: “Estoy harta”: VIDEO

Aldo Rendón se ha posicionado como uno de los participantes más queridos y polémicos de ‘La casa de los famosos México 2026’. Por ello, muchos se sorprendieron al escucharlo decir que ya quería irse del show. ¿Cuál es la razón? Te contamos los detalles.

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Aldo Rendón en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Aldo Rendón habla con ‘la Jefa’ sobre su estancia en ‘La casa de los famosos México 2026’

Todo ocurrió previo a la gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2026’. Aldo Rendón se molestó por una falla en su vestuario. El asesor de imagen no dudó en quejarse y hasta decirle a la ‘Jefa’ que ya lo sacaran del reality.

Recordemos que, hasta ese entonces, Rendón era uno de los nominados de la temporada. Esto, luego de que Arantza Ruiz lo pusiera en la placa por una dinámica hecha en el estreno del show.

“Estoy harta, ojalá me saquen a mí hoy, ya no voten por mí, ya me quiero ir a la ve... estoy esperando para que me arreglen una pu... falda, no me la pudieron arreglar, ¿para qué chin... hay equipo de producción de diseño?”. Aldo Rendón

En algún punto, ‘la Jefa’ le pidió que se pusiera bien el micrófono. Esto pareció enojar aún más a Aldo, quien hasta se mostró reacio a seguir la indicación: “¿Para qué quieres que me ponga el micrófono?”, puntualizó.

Si bien el problema del vestuario pudo solucionarse gracias a Yanet García, el tenso momento dio mucho de qué hablar en redes sociales. Si bien algunos creen que el influencer solo se “estaba quejando como siempre”, otros consideran que, en algún punto, puede renunciar al reality en un arranque “de locura”.

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¿Cómo es la estancia de Aldo Rendón en ‘La casa de los famosos México 2026’?

A lo largo de la primera semana, Aldo Rendón se ha mostrado dispuesto a integrarse con el resto de sus compañeros de ‘La casa de los famosos México 2026’. Aunque ha tenido algunos roces con algunos, normalmente está tranquilo y hasta ha protagonizado algunos memes virales en redes sociales.

Durante las pasadas nominaciones, la gente en internet estuvo gestionando campañas para que no saliera del show. Incluso, algunos dijeron que eliminarían a Arantza en cuanto tuvieran la oportunidad, como venganza por haber nominado a Aldo y no haberlo salvado cuando pudo hacerlo.

Al menos hasta el momento, se cree que será uno de los que llegarán a la gran final. Varios hasta han asegurado que será el ganador de los 4 millones de pesos.

Aldo Rendón es uno de los favorito de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quién es Aldo Rendón, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Aldo Rendón es un influencer y asesor de moda. Ha trabajado más de dos décadas en la industria, colaborando con grandes famosas como Thalía y Paulina Rubio. Tiene 47 años. y comenzó su carrera junto a la diseñadora Sarah Bustani.

Se caracteriza por decir las cosas sin filtro y por su humor negro. Actualmente tiene un total de 936 mil seguidores en Instagram. Previo a entrar a ‘La casa’, se vio envuelto en polémica por haber criticado el look de una influencer.

La creadora de contenido sostuvo que el famoso fue muy grosero con ella. No obstante, posteriormente circularían videos demostrando que esto no habría sido así.

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