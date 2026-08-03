‘La casa de los famosos México 2026’: ¿Quién ganó la segunda prueba del líder HOY lunes 3 de agosto?

Tras la primera eliminación de la temporada, los habitantes restantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ enfrentaron la segunda prueba por el liderazgo de la semana. Quien gane este desafío, no solo podrá dormir en la suite con un acompañante que elijan, sino que también tendrá inmunidad y el poder de salvar a alguien de la placa de nominados. Te contamos los detalles.

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Karina Torres no pudo participar en la prueba del líder de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo fue la segunda prueba del líder en ‘La casa de los famosos México 2026’?

El reto de liderazgo de la segunda semana en ‘La casa de los famosos México 2026’ consistió en que los participantes se mantuvieran el mayor tiempo posible sujetados a un poste giratorio. Primero participaron por cuartos para definir a dos semifinalistas de cada uno.

Posteriormente, los semifinalistas volverían a competir para definir a los tres habitantes durante la gala de este lunes 3 de agosto. Quien gane, se convertirá en el líder de la semana.

Cabe mencionar que Ernesto Laguardia y Karina Torres no participaron en la prueba por cuestiones médicas. No obstante, cada uno tendrá un representante que hará el desafío por ellos.

Ellos fueron los semifinalistas:

Ese Pérez

Moisés Peñaloza

Fede Vigevani

Massad Altamimi

Luis Chaparro

Karina Torres (quién pidió a Brianda que la representara)

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Por razones médicas…Karina y Ernesto no podrán participar en la prueba…en su lugar…cada uno deberá elegir a un representante pic.twitter.com/KXbshyNCeF — Dani✨ (@LaReporteraDani) August 3, 2026

¿Cuántos habitantes quedan en ‘La casa de los famosos México 2026’ HOY lunes 3 de agosto?

El pasado 2 de agosto, Mariana se convirtió en la primera eliminada de ‘La casa de los famosos México 2026’. Con esto, solo quedan 16 habitantes dentro del reality, quienes son:

Luis Chaparro — Creador de contenido

Gema Garoa — Actriz y conductora

Yanet García — Conductora, health Coach

Memo Schutz — Comentarista y conductor

Brianda Deyanara — Creadora de contenido

Fede Vigevani — Creador de contenido

Ese Pérez — Creador de contenido

Arantza Ruiz — Actriz

Masad Altamimi — Creador de contenido

Flor Vigna — Actriz y cantante

Yahir — Cantante

Cynthia Klitbo — Actriz

Moisés Peñaloza — Actor

Aldo Rendón — Fashion Stylist

Ximena Herrera — Actriz

Karina Torres — Creadora de contenido

Ernesto Laguardia — Actor y conductor

Cabe mencionar que Fede no es un habitante como tal, sino un “aliado del público” que realiza ciertas acciones para tratar de desestabilizar el show. Se mencionó que solo estaría por tiempo limitado, pero se desconoce cuándo será su salida oficial.

Habitantes de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver la segunda prueba del líder en ‘La casa de los famosos México 2026’?

La final de la segunda prueba del líder en ‘La casa de los famosos México 2026’ se realizará durante la gala de este lunes 3 de agosto, a las 10 pm. Se podrá ver a través del Canal 5 y VIX, aplicación en la que se puede ver el famoso 24/7.

Prueba del líder en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Este habitante se convirtió en el líder de la segunda semana de ‘La casa de los famosos México 2026’

Información en desarrollo…

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