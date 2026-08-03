Faisy reacciona al regreso de Mariana Echeverría a La casa de los famosos México 2026; ¿reconciliación?

Mariana Echeverría regresó a La casa de los famosos México e impactó con su cambio físico, lo que de inmediato generó reacciones en redes y por parte de algunos de sus colegas, entre ellos Faisy, quien fue cuestionado sobre la nueva apariencia de su excompañera. ¿Se fue contra ella? ¡Aquí te contamos!

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Faisy habla de regreso de Mariana Echeverría. / Archivo TVNotas, @galavision e internet/

¿Cómo fue el regreso de Mariana Echeverría a La casa de los famosos México?

Durante la semana de estreno de La casa de los famosos México 2026, Mariana Echeverría sorprendió a propios y extraños al regresar al foro con un look de impacto que generó cientos de reacciones por su nueva imagen física.

Su primera aparición en el foro fue junto a Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, quienes la cuestionaron sobre su sentir al regresar al reality que marcó uno de los momentos más complicados de su carrera y la retiró del ojo público por dos años.

Sin rodeos, la conductora aseguró sentirse orgullosa de volver al programa más visto de la televisión pese a la polémica que la acompañó cuando fue participante: “La verdad es que ese break, obligado o no obligado, siempre sirve para ver qué hiciste bien, qué no, y resurgir como el ave fénix. Y aquí estoy”.

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Mariana Echeverría regresa a ‘La casa de los famosos México 2026' / Instagram

¿Qué dijo Faisy sobre la nueva imagen de Mariana Echeverría?

Después de que Mariana Echeverría regresó a La casa de los famosos México, la prensa se dirigió con Faisy para conocer su sentir; cabe recordar que ambos fueron parte de la ‘familia disfuncional’ de Me caigo de risa; sin embargo, tras una fuerte discusión entre ambos, Echeverría quedó fuera del programa.

Desde entonces, ambos han sido cuestionados en más de una ocasión sobre un posible reencuentro o reconciliación; y aunque esa posibilidad parece estar lejos de ser una realidad, Faisy sorprendió al reconocer lo bien que se ve su excompañera en su regreso a los foros.

“Prefiero no hablar ya de eso porque luego dicen que me la paso hablando de eso, pero sí, se ve guapísima”. Faisy

Aunque sus palabras fueron breves, bastaron para que la polémica que los acompañó por años no reviviera, pues Faisy NO atacó a Mariana Echeverría ni lanzó una indirecta.

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¿Por qué Mariana Echeverría causó impacto al aparecer en La casa de los famosos México 2026?

Mariana Echeverría no solo generó opiniones divididas por su regreso al reality que ocasionó su mayor polémica, sino también por su pérdida de peso. Pese a que la excolaboradora de generó cientos de halagos, hubo quienes la atacaron por su imagen.

De acuerdo con Mariana Echeverría, su pérdida de peso no se debe a ningún medicamento. La conductora explicó que por años sacrificó su figura para convertirse en madre por segunda vez, pero ahora todo ha cambiado, así que solo siente agradecimiento por el proceso.

“Lo único que tengo que estar es agradecida con mi cuerpo por darme el milagro de ser madre. Ya sea gordita, llenita o como sea, solo tengo respeto para mi cuerpo”, dijo Echeverría, quien sigue apareciendo en las galas de La casa de los famosos México 2026.

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