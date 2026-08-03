Comentarista de TUDN arremete contra Ese Pérez tras comentarios sobre Memo Schutz en LCDLFM: “Mam*s, en su vida”

La casa de los famosos México 2026, a solo unos días de su estreno, y ya se cuecen las polémicas dentro y fuera del reality. En este caso, Memo Schutz, Ese Pérez y un comentarista de TUDN, son quienes protagonizan una serie de declaraciones que han resonado entre seguidores.

Polémica de Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuál fue el posicionamiento de Ese Pérez a Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026?

El domingo 2 de agosto se llevó a cabo la primera gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026, misma que despidió a Mariana como la eliminada.

Por otro lado, los posicionamientos dejaron más fricciones y debate entre la audiencia, pues Ese Pérez le dedicó unas palabras a Memo Schutz, las cuales, retumbaron en el grupo de fans que ya tiene el comentarista de TUDN:

Siento que tratas de conectar con todos y no conectas con ninguno. Por eso quiero que te vayas de la casa. Me gustaría aprender mucho de ti. Siento que has estado con miedo por temor a, no sé, a ofender a alguien. Yo esperaba ver al Memo que veo en la tele y ahorita, pues no sé, como que me tiré mis expectativas, pero espero que si te quedas podamos convivir un poco más Ese Pérez a Memo Schutz

Las palabras del creador de contenido terminaron por dividir a internautas, ya que muchos creen que Memo ha conectado más con sus compañeros de reality. ¿Tú qué opinas?

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Ese Pérez y su posicionamiento contra Memo Schutz / Redes sociales

¿Qué comentarista de TUDN arremetió contra Ese Pérez?

Se trata de Alfredo Tame, comentarista, narrador y analista de TUDN, a quien hemos visto formar parte de diferentes transmisiones deportivas en el canal. Recientemente, sus comentarios se alejaron de algún deporte y se enfocaron en Ese Pérez.

En una publicación de X, Alfredo Tame lanzó una dura crítica al posicionamiento del influencer, defendiendo a Memo:

No sabe Ese Pérez que, Memo Schutz tiene a toda una #TropaSchutz detrás de él. ‘El Memo que veía en la TV’ (Palabras de de Ese) Mam*s, en su vida ha visto un deporte el tipo. Alfredo Tame

En comentarios, varios más se unieron a lo compartido por Tame, argumentando que ello lograron conectar más con la participación de Memo que con la de Ese Pérez.

El equipo de ‘Ese’ no ha respondido a esta polémica, más aún cuando en redes sociales lo han criticado de manera directa. ¿Qué team eres?

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No sabe Ese Pérez que , @memo_schutz tiene a toda una #TropaSchutz detrás de él.



“El Memo que veía en la TV”… mames en su vida ha visto un deporte el tipo. #LaCasaDeLosFamososMéxico #Lacasadelosfamososmx — Alfredo Tame (@Tamedamus) August 3, 2026

¿Quién es Alfredo Tamme comentarista de TUDN?

Según el perfil de LinkedIn de Alfredo Tame, actualmente es narrador y conductor de TUDN que es conocido por su participación en partidos de la Liga MX Femenil.

Además de la comunicación deportiva ha estado presente en el mundo corporativo y empresarial con la firma de consultoría AlTa Strategies.

Por otro lado, Alfredo Tame ha colaborado como asesor y consultor a Start Ups, así como Casinos en México y LATAM, en una carrera y trayectoria variada.

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