 Comentarista de TUDN arremete contra Ese Pérez tras comentarios sobre Memo Schutz en LCDLFM: "Mam*s, en su vida"
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Comentarista de TUDN arremete contra Ese Pérez tras comentarios sobre Memo Schutz en LCDLFM: “Mam*s, en su vida”

Un comentarista de TUDN se lanzó duramente contra Ese Pérez, tras los polémicos comentarios lanzados a Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026.

Comentarista de TUDN, Alfredo Tame, arremete contra Ese Pérez tras comentarios sobre Memo Schutz en LCDLFM

Comentarista de TUDN se lanza contra Ese Pérez por comentarios sobre Memo Schutz en LCDLMF 2026: ¿Qué dijo?

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Redes sociales y canva

Comentarista de TUDN se lanza contra Ese Pérez por comentarios sobre Memo Schutz en LCDLMF 2026: ¿Qué dijo?
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Christian Marín
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La casa de los famosos México 2026, a solo unos días de su estreno, y ya se cuecen las polémicas dentro y fuera del reality. En este caso, Memo Schutz, Ese Pérez y un comentarista de TUDN, son quienes protagonizan una serie de declaraciones que han resonado entre seguidores.

Polémica de Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026
Polémica de Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuál fue el posicionamiento de Ese Pérez a Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026?

El domingo 2 de agosto se llevó a cabo la primera gala de eliminación de La casa de los famosos México 2026, misma que despidió a Mariana como la eliminada.

Por otro lado, los posicionamientos dejaron más fricciones y debate entre la audiencia, pues Ese Pérez le dedicó unas palabras a Memo Schutz, las cuales, retumbaron en el grupo de fans que ya tiene el comentarista de TUDN:

Siento que tratas de conectar con todos y no conectas con ninguno. Por eso quiero que te vayas de la casa. Me gustaría aprender mucho de ti. Siento que has estado con miedo por temor a, no sé, a ofender a alguien. Yo esperaba ver al Memo que veo en la tele y ahorita, pues no sé, como que me tiré mis expectativas, pero espero que si te quedas podamos convivir un poco más
Ese Pérez a Memo Schutz

Las palabras del creador de contenido terminaron por dividir a internautas, ya que muchos creen que Memo ha conectado más con sus compañeros de reality. ¿Tú qué opinas?

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Ese Pérez y su posicionamiento contra Memo Schutz
Ese Pérez y su posicionamiento contra Memo Schutz / Redes sociales

¿Qué comentarista de TUDN arremetió contra Ese Pérez?

Se trata de Alfredo Tame, comentarista, narrador y analista de TUDN, a quien hemos visto formar parte de diferentes transmisiones deportivas en el canal. Recientemente, sus comentarios se alejaron de algún deporte y se enfocaron en Ese Pérez.

En una publicación de X, Alfredo Tame lanzó una dura crítica al posicionamiento del influencer, defendiendo a Memo:

No sabe Ese Pérez que, Memo Schutz tiene a toda una #TropaSchutz detrás de él. ‘El Memo que veía en la TV’ (Palabras de de Ese) Mam*s, en su vida ha visto un deporte el tipo.
Alfredo Tame

En comentarios, varios más se unieron a lo compartido por Tame, argumentando que ello lograron conectar más con la participación de Memo que con la de Ese Pérez.

El equipo de ‘Ese’ no ha respondido a esta polémica, más aún cuando en redes sociales lo han criticado de manera directa. ¿Qué team eres?

Lee: ¡Explota la primera pelea en La casa de los famosos México 2026! Ese Pérez y Luis Chaparro desatan polémica

¿Quién es Alfredo Tamme comentarista de TUDN?

Según el perfil de LinkedIn de Alfredo Tame, actualmente es narrador y conductor de TUDN que es conocido por su participación en partidos de la Liga MX Femenil.

Además de la comunicación deportiva ha estado presente en el mundo corporativo y empresarial con la firma de consultoría AlTa Strategies.

Por otro lado, Alfredo Tame ha colaborado como asesor y consultor a Start Ups, así como Casinos en México y LATAM, en una carrera y trayectoria variada.

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Alfredo Tame, comentarista de TUDN
Alfredo Tame, comentarista de TUDN / Redes sociales

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