Demanda de Christian Nodal vs. influencer habría sido desestimada, aseguran, ¿por miedo?: “Iba a perder”

Hace algunos meses, el influencer identificado como Zorrito Youtubero reveló que presuntamente Christian Nodal lo demandó por el delito de daño moral. Si bien el cantante jamás confirmó la información, algunos medios aseguraban que era real.

La historia habría dado un giro de 180 grados. Y es que el propio creador de contenido sostuvo que, supuestamente, el proceso legal habría sido desestimado. Esto es lo que se sabe.

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Nodal habría pedido casi 800 mil pesos de indemnización en su demanda contra Zorrito Youtubero / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal habría demandado a Zorrito Youtubero?

Para nadie es un secreto que Zorrito Youtubero ha sido uno de los principales detractores de Christian Nodal y Ángela Aguilar. En diversas ocasiones ha soltado supuesta información polémica sobre la pareja.

Justamente fue él quien aseguró que presuntamente Ángela estuvo embarazada de Nodal. Sin embargo, habrían enviado al bebé con “San Pedro”, es decir, la joven supuestamente habría abortado. Incluso sostuvo tener pruebas.

En aquel entonces, la familia Aguilar lanzó un comunicado desmintiendo esta información y pidiendo al público que no hiciera caso a “información infundada”.

En su momento, el creador de contenido sostuvo que el cantante le mandaba mensajes exigiéndole que dejara de meterse con él o su familia. También mostró los documentos de la aparente demanda que Christian habría entablado en su contra.

De acuerdo con el oficio que enseñó, el artista, supuestamente, inició un proceso legal por daño moral. Se pedía una indemnización de 760 mil pesos. Según lo que se puede leer, el ex de Cazzu habría argumentado que el influencer “violó sus derechos de personalidad al haber realizado conductas denigrantes en su contra”.

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Fue Zorrito Youtubero quien afirmó que supuestamente Ángela Aguilar abortó un hijo de Nodal / Redes sociales

¿Por qué la demanda de Christian Nodal vs. Zorrito Youtubero se habría desestimado?

En una reciente publicación para redes sociales, Zorrito Youtubero dijo que la demanda de Christian Nodal presuntamente ya se desechó. De acuerdo con su versión, la querella no tenía “ni pies ni cabeza”, además de que atentaba contra su “libertad de expresión”.

“La demanda que interpuso Nodal contra mi persona ya se desechó, y no fue tanto porque no tenía pies ni cabeza su querella, ni porque atentaba contra mi libertad de expresión, sino porque ningún abogado ni ningún representante legal continuó con el proceso”. Zorrito Youtubero

Supuestamente, a Nodal no le habría interesado seguir con el proceso. Y es que, presuntamente, ni él ni su abogado llegaron a la cita para la presentación de pruebas. Debido a que esto habría pasado en varias ocasiones, presuntamente, el juez encargado decidió desestimar el caso.

“Al parecer, a Nodal no le interesó seguir con el proceso porque tal vez en el fondo sabía que lo iba a perder. Y de hecho era así, ya que les tenía muy difícil demostrar que por mis opiniones él perdió su prestigio y honor (aún sigo preguntándome de qué honor habla este señor). Además, también me culpaba de sus fracasos en sus conciertos y de que hice que la gente ya no lo quisiera”, puntualizó.

Finalmente, señaló que va a seguir hablando de Christian y Ángela, asegurando que esta no es la primera vez que lo intentan “silenciar” de manera legal.

¿Quién es Zorrito Youtubero, el influencer al que habría demandado Christian Nodal?

Javier Mata, mejor conocido como ‘Zorrito Youtubero’, es un creador de contenido

Tiene 30 años.

Tiene más de 800 mil seguidores en Facebook y 820 mil en YouTube.

No suele hablar de su vida privada, por lo que se desconoce si está casado o tiene pareja.

Es uno de los influencers más polémicos de México por su humor ácido.

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