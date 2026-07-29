¿Ángela Aguilar se quitó el tatuaje de Christian Nodal? Una foto desata rumores

Una fotografía de Ángela Aguilar comenzó a circular en redes sociales y puso a los fans a hacer zoom sin piedad. La imagen, compartida por una creadora de contenido mostraría un cambio en uno de los tatuajes más comentados de la hija de Pepe Aguilar.

El detalle no pasó desapercibido y es que donde antes se veían unas iniciales, ahora habría una figura distinta. Y claro, eso bastó para que las especulaciones sobre su romance con Christian Nodal volvieran a encenderse.

Mira: Critican a Ángela Aguilar por tomar el celular de una fan y borrar una foto, ¿era una imagen de Cazzu? VIDEO

Ángela Aguilar / IG: @angela_aguilar_

¿Ángela Aguilar cambió el tatuaje de las iniciales de Christian Nodal?

El rumor surgió luego de que la creadora de contenido Lizeth Reyna compartiera una fotografía en la que supuestamente aparece Ángela Aguilar luciendo un tatuaje distinto en la mano.

La imagen rápidamente se viralizó porque varios usuarios aseguraron que las iniciales que muchos identificaban como un homenaje a Christian Nodal ya no eran visibles. En su lugar, algunos creen distinguir una pequeña figura con forma de flor.

No obstante, la fotografía no permite confirmar con total certeza si realmente se trata de la misma mano o si el tatuaje fue cubierto. Hasta ahora, todo permanece en el terreno de la especulación y ninguna de las partes ha aclarado la situación.

Lee: ¿Ángela Aguilar responde a las críticas tras reaparecer en el escenario con Nodal? Manda fuerte mensaje

¿Cuántos tatuajes tiene Ángela Aguilar y cuáles están relacionados con Christian Nodal?

Más allá del supuesto cambio en su mano, Ángela Aguilar ha contado anteriormente que posee 11 tatuajes, aunque también explicó que prefiere mantener varios de ellos lejos del ojo público.

Entre los diseños que sí han trascendido se encuentra el de las presuntas iniciales “CN”, además del número 11, el cual tendría un doble significado: representa el día de nacimiento de Christian Nodal y también el mes en que falleció su abuela, Flor Silvestre.

Otro tatuaje conocido es la palabra “Amé”, inspirada en uno de los lanzamientos musicales de su esposo. Estos detalles han reforzado la idea de que varias de sus piezas tienen un fuerte valor sentimental.

Mira: Ángela Aguilar estrena look tras rumores de boda secreta con Christian Nodal; le llueven halagos

¿Qué otros tatuajes tiene Ángela Aguilar además del supuesto homenaje a Nodal?

Además de los diseños relacionados con su vida personal, Ángela Aguilar también lleva tatuajes con significados familiares y espirituales.

Entre los más conocidos destaca una flor en la espalda, realizada como homenaje a su abuela Flor Silvestre, una figura fundamental tanto en su vida como en su carrera artística. También posee una constelación tatuada en la espalda, aunque no ha revelado públicamente el significado específico de este diseño.

Otro de los tatuajes que más curiosidad ha despertado entre sus seguidores se encuentra en las costillas. Se trata del versículo bíblico: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”, una frase que refleja la importancia que la cantante ha dado a su fe.