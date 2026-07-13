Jaime González se sincera sobre los problemas legales con Nodal, su hijo: “Soy el creador de la carrera”

Después de que en TVNotas te dimos a conocer que Christian Nodal podría demandar a su papá; Jesús Jaime González Terrazas negó cualquier tipo de distanciamiento y hasta habló sobre su relación con Ángela Aguilar en un encuentro con la prensa. ¿Qué dijo el papá de Nodal? Te contamos los detalles.

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Jaime González rompe el silencio sobre Christian Nodal. / Redes sociales, canva y Sony Music

¿Por qué se dice que Christian Nodal podría demandar a su papá?

Tras darse a conocer que Christian Nodal quiso cambiar de nombre al ‘Forajido’, una fuente contó a TVNotas que el intérprete de “No te contaron mal” podría demandar a su papá, pues pese a su intento por cambiar de nombre, seguiría ligado a su familia hasta después de 2030.

“El padre es el dueño absoluto de Nodal hasta aproximadamente 2032. Christian firmó un contrato cuando tenía 21 años. Era un chavo inexperto, no sabía qué firmaba. Lo hizo y su padre ni siquiera le dio copia de eso”, contó la fuente.

De acuerdo con la fuente, Nodal estaría cansado de la situación, debido a que muchas de las decisiones importantes sobre su carrera no dependen de él; además, los ingresos que percibe, estarían siendo repartidos entre él y sus papás.

“Está cansado. Él es quien sube a los escenarios, quien compone, graba, realiza giras y carga con toda la presión mediática, pero las ganancias están repartidas así: su padre el 50%, Nodal el 40% y la mamá el 10%". Fuente de TVNotas

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Christian Nodal podría emprender acciones legales contra sus papás. / Redes sociales

¿Cuál ha sido la respuesta de Nodal ante supuestos problemas familiares?

Hasta ahora, Christian Nodal no ha hablado directamente sobre el tema, pero tras darse a conocer que, presuntamente, está distanciado de sus papás a raíz de su cercanía con Cazzu y el poder que tienen sobre él en su carrera, la fuente detalló que el conflicto podría trasladarse a lo legal, pero no es un hecho.

“Si Nodal se decide y olvida que es su padre. Podría demandar penalmente a su progenitor por mal manejo de cuentas. Si Christian logra comprobar que no hay transparencia en el manejo del dinero, procede el delito de administración fraudulenta, y si faltara dinero y no lo paga, podría pisar la cárcel”. Fuente de TVNotas

Por su parte, el esposo de Ángela Aguilar se ha mantenido en silencio ante la polémica, pero en una entrevista con Javier Paniagua sorprendió al hablar sin filtros sobre las traiciones y cómo el dinero cambia las relaciones laborales y personales.

“Cuando empieza a haber dinero de promedio, lo suficiente para ya no vivir al día, cambian todo tipo de prioridades y ahora sí te das cuenta: ‘Ah, pues este gü*y me traicionó’, y le pones un foco diferente a todas las acciones”, dijo en medio de la polémica.

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Christian Nodal se mantiene en silencio ante la polémica. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó el papá de Christian Nodal a la polémica que los rodea?

Desde las declaraciones de Christian Nodal sobre las traiciones, el tema no había vuelto a acaparar la atención de la prensa hasta unas recientes confesiones por parte de Jaime González, quien negó que existan problemas legales y aseguró estar en comunicación constante con su hijo.

“No hay problemas ni nada, estamos tranquilos. Temas de dinero no tenemos, comunicación sí, hablé con él hace dos días. Yo jamás me he quedado con nada que no es mío”. Jaime González

Asimismo, aclaró la polémica sobre los derechos del nombre y desmintió tener una mala relación con Ángela Aguilar: “Los derechos del nombre siempre los he tenido yo porque yo soy el inversionista y soy el creador de la carrera. Christian siempre lo ha sabido eso”, explicó.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de darle los derechos de su imagen y el nombre a Christian Nodal, reveló que ya están en pláticas, pero negó rotundamente un distanciamiento:

“Él está más maduro, no ocupa que lo esté cuidando como cuando estaba más pequeño. El matrimonio no tiene nada que ver”. Jaime González

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