¿Christian Nodal subió al escenario a una influencer que criticó a su hija? La polémica que explotó

Lo que parecía un momento mágico entre Christian Nodal y una fan terminó envuelto en polémica. El cantante subió a Lucy Red Villarreal al escenario en Monterrey sin saber, aparentemente, que la influencer ya había hablado mal de su hija. El gesto se volvió viral, pero también detonó una ola de críticas en redes que no tardó en prender fuego al chisme.

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¿Christian Nodal subió a Lucy Red Villarreal al escenario en Monterrey?

El concierto de Christian Nodal en la Arena Monterrey se volvió tendencia no solo por la energía del show, sino por el inesperado momento en el que el cantante invitó a una fan a cantar con él. Se trató de Lucy Red Villarreal, influencer conocida en redes sociales por su contenido de belleza, maquillaje y experiencias personales.

Durante la presentación, Christian Nodal sorprendió al público al subir a Lucy Red Villarreal al escenario, donde compartieron micrófono frente a miles de asistentes. La influencer interpretó junto al sonorense canciones icónicas como “Amé” y “Adiós Amor”, desatando aplausos, gritos y ovaciones.

El momento rápidamente se viralizó, pues no todos los días una creadora de contenido pasa de fan a protagonista en un concierto de uno de los artistas más importantes del regional mexicano.

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¿Quién es Lucy Red Villarreal y por qué se volvió viral con Nodal?

Lucy Red Villarreal ya tenía presencia en redes sociales, principalmente en TikTok y Facebook, donde comparte contenido sobre belleza, estilo de vida y anécdotas personales. Sin embargo, su nombre explotó en búsquedas y tendencias luego de que subiera al escenario con Christian Nodal en Monterrey.

La influencer ha dejado claro en múltiples ocasiones que es fan del intérprete de “Botella tras botella”, lo que hizo aún más especial el momento para sus seguidores. Tras el concierto, Lucy compartió clips y reacciones sobre la experiencia de cantar con su ídolo, mostrando su emoción y agradecimiento.

Pero lo que comenzó como un cuento de hadas dio un giro inesperado horas después.

¿Lucy Red habló mal de la hija de Christian Nodal y Cazzu?

La polémica explotó cuando usuarios en redes sociales comenzaron a rescatar videos antiguos de la influencer. En estos clips, aparentemente de transmisiones pasadas, se escucha a Lucy Red Villarreal referirse de forma negativa a la hija de Christian Nodal y Cazzu.

En uno de los fragmentos más comentados, la creadora dice:

“Se llama (menciona el nombre de la menor), verdad? Qué rara, me cae mal...” Lucy Red

Estas palabras desataron indignación entre fans del cantante, quienes no tardaron en notar la coincidencia: Nodal acababa de subir al escenario a alguien que había hecho comentarios despectivos sobre su propia hija.

El tema escaló rápidamente, convirtiéndose en tendencia en plataformas como TikTok, X (antes Twitter) y Facebook. Usuarios comenzaron a cuestionar tanto a la influencer como al propio Nodal, generando debate y controversia.

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Aquí el video:

¿Christian Nodal sabía de la polémica con su hija?

Una de las mayores incógnitas que encendió la conversación digital es si Christian Nodal sabía quién era realmente Lucy Red Villarreal al momento de invitarla al escenario.

Mientras algunos fans defendieron al cantante asegurando que probablemente no tenía idea del historial de la influencer, otros lo criticaron por no tener filtros al momento de interactuar con personas del público.

Comentarios como “falta de límites” o “debería investigar a quién sube” comenzaron a multiplicarse en redes. Sin embargo, también hubo quienes pidieron no exagerar y consideraron que se trató de un simple gesto espontáneo sin mala intención.

Hasta ahora, Christian Nodal no ha hecho declaraciones públicas sobre la controversia.