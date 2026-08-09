LCDLFM: A Yanet García la terminaron porque su expareja... ¡prefirió el mundo de los videojuegos! ¿Decepción?

La vida amorosa de Yanet García, actual participante de La casa de los famosos México 2026, ha sido motivo de curiosidad entre internautas. A pesar de vivir en Nueva York, ha sido vinculada sentimentalmente con diferentes figuras del espectáculo y hasta de la comunidad digital. ¿Por qué se separó de un gamer?

La ex chica del clima sorprendió a sus compañeros en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quién es el exnovio de Yanet García que la “dejó” por dedicarse a los videojuegos?

La historia romántica de Yanet García y Doug Martin es una de las más conocidas por parte de los seguidores de la recordada “Chica del clima”, ya que era una de las solteras más codiciadas del mundo del espectáculo.

Doug es uno de los jugadores profesionales más conocidos de la escena competitiva de Call of Duty (un videojuego de guerra) y forma parte de FaZe Clan, una de las organizaciones de deportes electrónicos más populares del mundo.

En 2018 sostenía una relación sentimental con Yanet García, quien ya era una de las conductoras más reconocidas de la televisión mexicana.

En julio de ese año, Martin sorprendió a sus seguidores al publicar un video en YouTube donde anunció el fin de su noviazgo con la mexicana. ¿Por qué tomó esa decisión?

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Doug Martin y Yanet García / Redes sociales

¿Por qué Doug Martin prefirió los videojuegos en lugar de su relación con Yanet García?

Tras tres años juntos, Doug Martin fue quien compartió un video en el 2018 para anunciar el fin de su relación con Yanet García, argumentando que necesitaba dedicar el ciento por ciento de su tiempo y energía a prepararse para disputar el Campeonato Mundial de Call of Duty .

Posteriormente, Yanet García habló en aquel momento en el programa Hoy, revelando detalles de dicha decisión, además del impacto que generó en ella:

Fue algo que no me esperaba, soy ser humano, hubo dolor. (...) Fue una relación muy bonita, vivimos experiencias maravillosas, crecimos juntos, aprendimos tantas cosas. Yanet García

Aunque para muchos esa decisión fue polémica y generó amplio debate en aquel momento, Yanet afirmó que no guardaba ningún rencor y que, al contrario, agradecía la honestidad de su expareja:

No lo juzgo, al contrario, yo creo que está en busca de sus sueños y va por ellos. Yo le deseo todo el éxito, ojalá que gane su campeonato. Yanet García en 2018

La conductora sostuvo que durante toda la relación apoyó la carrera profesional de Doug Martin dentro del mundo de los videojuegos y dejó claro que la decisión de la ruptura recayó completamente en él.

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¿Quién es Yanet García y cuál es su trayectoria en televisión?

Yanet García debutó en televisión como presentadora del pronóstico del tiempo en Televisa Monterrey, para así trasladarse en 2018 a la Ciudad de México para integrarse al programa Hoy.

Además de su trayectoria en televisión, se ha consolidado como una de las figuras mexicanas con mayor presencia en redes sociales. También comparte videos de estilo de vida saludable y cuenta con certificación como coach de bienestar.

Además de su relación con Doug, fue entre 2018 y 2021 que sostuvo una relación con el empresario Lewis Howes, quien actualmente está casado con la actriz Martha Higareda.

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