La casa de los famosos México: El lujoso departamento que Yanet García deja un tiempo Nueva York: ¿cuánto cuesta?

La confirmación de Yanet García como habitante de La casa de los famosos México 2026 fue uno de los anuncios más inesperados de todas las ediciones del reality, pues su nombre se reveló sin que existieran pistas previas sobre su participación. Su ingreso a la casa despertó el interés por conocer más sobre su vida fuera de las cámaras, especialmente el lujoso departamento en el que vive en Manhattan, Nueva York, ubicado en uno de los edificios más exclusivos de la ciudad. ¿Cómo es y cuánto cuesta vivir ahí? Te contamos.

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Yanet García / Cortesía del artista

¿Cómo es el departamento de Yanet García en Manhattan, Nueva York?

En 2021, ‘la chica del clima’ anunció que se mudaría a Nueva York, donde estableció su residencia en un lujoso departamento ubicado en Manhattan, una de las zonas más exclusivas y cotizadas de Estados Unidos.

En las publicaciones que Yanet García ha compartido en sus redes sociales, se aprecia un amplio departamento con grandes ventanales que ofrecen una vista privilegiada del skyline de Nueva York y del icónico puente de Brooklyn.

En el interior predominan los tonos claros, los muebles de estilo minimalista y un piso de madera que resalta gracias a los ventanales de piso a techo, los cuales permiten la entrada de abundante luz natural.

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El lujoso departamento de Yanet García en Manhattan pic.twitter.com/g6CHSpjn5u — ShowMundial (@ShowmundialShow) October 15, 2022

¿Cuánto cuesta vivir en la zona donde vive Yanet García?

A grandes rasgos, el precio de una propiedad en Manhattan depende de la zona y del tipo de inmueble que se busque adquirir.

Por las imágenes que Yanet García ha compartido en sus redes sociales, se presume que vive en Lower East Side, una de las zonas de Nueva York con una amplia oferta de departamentos. En ese sector, el precio de venta de un inmueble puede ir desde los 700 mil hasta los 3 millones de dólares, dependiendo de sus características y ubicación. Es decir ¡de 12 hasta 50 millones de pesos!

Los complejos residenciales de la zona suelen ofrecer amenidades de primer nivel, como alberca, gimnasio, spa y áreas deportivas equipadas con tecnología de alta gama.

Gracias a los ingresos que ha generado a través de sus redes sociales y otros proyectos profesionales, Yanet García logró cumplir uno de sus mayores sueños: mudarse a Nueva York, una meta que ella misma había compartido con sus seguidores desde hace varios años.

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Yanet García / Foto: Redes sociales

¿Quién es Yanet García, habitante de La casa de los famosos México 2026?

Yanet García es originaria de Nuevo León. Estudió Contaduría Pública y cuenta con certificaciones como instructora nutricional, además de tener experiencia en el mundo del modelaje.

Durante la década de 2010, ganó popularidad en la televisión regional gracias a sus segmentos de pronósticos meteorológicos, lo que la llevó a ser conocida como ‘la chica del clima’.

En 2018, su éxito la llevó a integrarse al programa matutino ‘Hoy', donde continuó con su ya conocida sección del clima.

Posteriormente, aprovechó su popularidad para incursionar en la creación de contenido para redes sociales y plataformas de suscripción de contenido exclusivo, además de consolidarse como influencer fitness.

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