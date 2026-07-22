Yanet García revela intento de alianza en La casa de los famosos México 2026 y Rosa María Noguerón lanza advertencia

La cuenta regresiva para el estreno de La casa de los famosos México 2026 ya está en marcha y, como siempre, las sorpresas no se hicieron esperar. Apenas fue confirmada como parte del elenco, Yanet García, la popular “chica del clima”, decidió soltar la sopa: reveló que uno de sus compañeros de competencia ya intentó formar una alianza con ella antes de que arrancara oficialmente el reality show. La noticia encendió las redes y puso a más de uno a especular quién fue el osado que rompió el protocolo.

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¿Yanet García rompió una regla de La casa de los famosos México 2026?

Durante una entrevista previa al estreno de La casa de los famosos México 2026, Yanet García contó que fue contactada por otro participante para hablar antes de entrar al reality.

La conductora dejó claro que existió un acercamiento previo entre concursantes, algo que suele generar polémica porque podría influir en las estrategias que se desarrollan dentro de la competencia desde los primeros días.

Las alianzas han sido una pieza clave en temporadas anteriores de La casa de los famosos México, por lo que cualquier señal de acuerdos anticipados suele provocar debate entre los seguidores del programa que esperan una competencia limpia y sin ventajas previas.

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¿Qué dijo Rosa María Noguerón sobre las alianzas antes de La casa de los famosos México 2026?

Tras escuchar la revelación de Yanet García, Rosa María Noguerón intervino para recordar la recomendación que la producción hace a todos los famosos seleccionados para la nueva temporada.

La productora explicó que habitualmente se les pide a los participantes evitar cualquier tipo de comunicación antes de ingresar a la casa, precisamente para impedir que se formen grupos o estrategias antes del inicio de la competencia.

“Siempre les decimos que antes de entrar a La casa de los famosos México no se comuniquen entre ellos, nunca falta el que los anda buscando”, Rosa María Noguerón.

Sus palabras provocaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde varios seguidores comenzaron a especular sobre quién podría haber buscado a Yanet García y si existirán más alianzas ocultas entre los habitantes confirmados.

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¿Yanet García reveló quién le habló antes de entrar a La casa de los famosos México 2026?

Aunque Yanet García no reveló el nombre del habitante que la buscó para formar una alianza antes de entrar a La casa de los famosos México 2026, la producción terminó dando una pista inesperada. Durante la entrevista, le pidieron que diera pistas usando el estante donde están los muñecos de cada habitante y ella, entre no queriendo, respondió que en la segunda fila.

Ahí mismo se encuentran los muñecos de Ernesto Laguardia, Aldo Rendón, Ximena Herrera y Flor Vigna, lo que desató aún más las especulaciones entre los seguidores del reality sobre quién habría intentado contactarla.

Si bien la revelación no significa que exista una sanción para Yanet García, sí dejó claro que las alianzas previas son un tema que la producción intenta impedir, aunque reconoce que algunos famosos buscan acercarse antes del encierro.

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Yanet García contó en su entrevista que un habitante le habló para formar alianza antes de entrar. Rosa María Nogueron le preguntó el nombre y aunque no lo dijo, señaló la fila en donde están los muñecos de Aldo, Ximena, Flor Vigna y Ernesto👀 Quién será?💀 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/mNO6x7CP1E — nacho con O (@NachoConO) July 21, 2026

¿Quién es Yanet García, la nueva habitante de La casa de los famosos México 2026?

La incorporación de Yanet García se convirtió en una de las sorpresas del elenco de La casa de los famosos México 2026. Originaria de Monterrey, Nuevo León, comenzó su carrera como modelo y poco después incursionó en la televisión.

Su gran salto a la fama llegó en 2014, cuando apareció en Las Noticias de Televisa Monterrey y posteriormente se integró al programa Hoy, donde alcanzó enorme popularidad gracias a su participación como presentadora del clima.

Con el paso de los años amplió su carrera como actriz, conductora e influencer. También trabajó en proyectos de televisión en Estados Unidos y participó en producciones teatrales y cinematográficas. Además, Yanet García abrió una cuenta en una plataforma de contenido exclusivo, decisión que generó gran conversación en redes sociales y fortaleció su resencia digital.