Galilea Montijo revela el secreto de belleza de Yanet García… ¡Y luego pide no hablar de cuerpos ajenos!

Después de que Galilea Montijo habló de acciones legales tras comentarios sobre su imagen, la presentadora llegó a la conferencia de prensa de La casa de los famosos México 2026, donde se reveló a Yanet García y Memo Schutz como habitantes del reality.

Además de hablar sobre las dinámicas de la nueva temporada; la conductora de Hoy y la nueva habitante tuvieron un intercambio de palabras sobre el físico de la ex ‘chica del clima’. ¿Cuál fue la reacción de Yanet García? Te contamos los detalles.

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Galilea Montijo enfrenta críticas previo a La casa de los famosos México. / Mezcalent

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre el secreto de Yanet García?

Galilea Montijo, quien asegura luce diferente desde hace algunas semanas, le pidió a Yanet García que durante su estancia en La casa de los famosos México comparta algunas rutinas de belleza y ejercicio, y que se ponga un tipo de ropa interior para subir la temperatura del reality.

“Te voy a decir por qué. Porque cuando ves esos cuerpos y cómo hacen ejercicio, la verdad es que, como mujer, te motiva para ponerte a dieta, para hacer ejercicio, para andar en tanga, no, eso ya no. Pero, hermana, sí tienes que hacer eso para que nos pases tus tips”, explicó Galilea Montijo.

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Aseguran que Galilea Montijo luce diferente. / Redes sociales

¿Cuál fue la reacción de Yanet García a la petición de Galilea Montijo?

Debido a que el comentario de Galilea Montijo causó risas y sorpresa entre los presentes, Yanet García, quien recientemente sorprendió con su cambio físico, agradeció ser parte del reality show y respondió:

“Estoy muy feliz de compartirles todo lo que me ha funcionado a mí, pero sobre todo que me conozcan como persona, con virtudes, con defectos; que me vean recién levantada, sin maquillaje, para también conectar con las personas y romper con esos estereotipos”. Yanet García

Revelan secreto de belleza de Yanet García. / Cortesía del artista

Pese a que la excolaboradora de Hoy dejó claro que su objetivo es ir más allá de lo que sus seguidores conocen, Galilea Montijo insistió en que debe compartir sus secretos de belleza, incluso aseguró que uno de ellos es comer camote.

“Una de las cosas que ella siempre me contaba cuando estuve en el programa Hoy, siempre me decía: ‘Gali, come camote’, porque ella ha puesto el antes y el después de su cuerpo. Y de verdad me dice: ‘Come mucho camote’”, recordó Montijo.

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¿Qué dijo Galilea Montijo sobre los cuerpos ajenos tras revelar el secreto de belleza de Yanet García?

Yanet García tomó con humor los comentarios de Galilea Montijo e incluso compartió que entraría ‘soltera’ a La casa de los famosos México; sin embargo, tras lo ocurrido en la conferencia, los reporteros se dirigieron a la presentadora de Hoy.

Debido a que también se ha especulado que Galilea Montijo tuvo problemas de salud y tomó vacaciones obligadas, la actriz de La verdad oculta aseguró estar bien y pidió que no se hable de los cuerpos ajenos.