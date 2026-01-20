Video viral de Yanet García desata confusión; la modelo reacciona y aclara la verdad ¿contenido explícito?

La modelo y ex conductora de televisión Yanet García volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que un video comenzó a circular de manera masiva en redes sociales, generando confusión entre sus seguidores. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, provocaron una ola de comentarios y especulaciones en distintos espacios dedicados a la farándula.

Te puede interesar: Yanet García reaccionaría al embarazo de Martha Higareda con su ex Lewis Howes

Yanet García / Cortesía del artista

¿Qué muestra el video viral de Yanet García que circula en redes sociales?

El video que se difundió en distintas plataformas muestra supuestamente a Yanet García realizando un llamado directo a sus seguidores, en el que los invita a retirar dinero que, presuntamente, habrían generado. La grabación fue presentada como si se tratara de un mensaje auténtico de la modelo, lo que despertó dudas entre sus fans debido al tipo de contenido y al contexto del mensaje.

La circulación del material provocó que varios usuarios compartieran el clip en redes sociales, donde rápidamente acumuló reproducciones y comentarios. La confusión aumentó debido a que el video utiliza la imagen y la voz de la ex chica del clima, lo que llevó a muchos a pensar que se trataba de un mensaje real emitido por ella.

Sin embargo, el contenido no fue publicado en ninguno de los perfiles oficiales de Yanet García, situación que levantó alertas entre algunos de sus seguidores más atentos, quienes comenzaron a cuestionar la veracidad del material.

Te puede interesar: Yanet García, ex del marido de Martha Higareda, se sincera sobre gran sueño que cumplió: “Me preparé mucho”

Yanet García / Cortesía del artista

¿Qué dijo Yanet García sobre el video creado con inteligencia artificial?

Para aclarar la situación, Yanet García utilizó su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 13 millones de seguidores, y compartió una historia en la que explicó que el video que circula en redes sociales es falso. De acuerdo con la propia conductora, su imagen fue utilizada para crear una estafa mediante el uso de inteligencia artificial.

En su mensaje, Yanet García se deslindó por completo del contenido del video y dejó en claro que no tiene ninguna relación con la grabación ni con los supuestos llamados para retirar dinero. Además, alertó a sus seguidores para que no se dejaran engañar por este tipo de materiales.

“Esto es una estafa creada con inteligencia artificial. No se dejen engañar”, escribió la modelo en la publicación que compartió a través de sus historias de Instagram, con lo que puso fin a los rumores que comenzaron a circular tras la viralización del clip.

La aclaración fue retomada por distintos medios de espectáculos y espacios informativos, donde se destacó que el video no corresponde a ningún proyecto oficial ni a una iniciativa real de la ex conductora del programa Hoy.

Te puede interesar: Yanet García se muestra sin maquillaje y desmiente video alterado donde luce demacrada

Yanet García / Captura de pantalla

¿Qué ha pasado con Yanet García tras su salida del programa Hoy?

Yanet García alcanzó gran popularidad en la televisión mexicana gracias a su participación como conductora del clima en el programa Hoy, uno de los matutinos más vistos de Televisa. Su presencia en pantalla le permitió consolidar una amplia base de seguidores tanto en televisión como en redes sociales.

Tras su salida del programa, la modelo tomó la decisión de mudarse a Estados Unidos, donde ha continuado desarrollando su carrera en el ámbito digital. Actualmente se mantiene activa como modelo y creadora de contenido, compartiendo publicaciones relacionadas con su estilo de vida, proyectos personales y colaboraciones en plataformas digitales.

Te puede interesar: Martha Higareda y Lewis Howes se casaron y así reaccionó su ex, Yanet García