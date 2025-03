“‘Perdónenme todos, no acepto’: La novia viral explica por qué huyó de su boda: “Quería darle una lección”

Hace unos días se hizo viral el video de Elena Barrantes, la protagonista del meme “Perdónenme todos, no acepto”, una novia peruana que huye de su boda en el último momento. Aunque la escena podría haber sido considerada cómica, ya que Elena aparece llorando y corriendo de su propio matrimonio, se transformó en un meme que rápidamente se compartió en las redes sociales.

Sin embargo, muchas personas comenzaron a cuestionar la veracidad del video y a investigar la historia detrás de esta situación. Fue entonces cuando se descubrió que la historia era real y se especuló sobre las razones por las cuales la joven no aceptó casarse el día de su boda. Se mencionó que habría recibido una llamada en la que la amenazaban con quitarle la vida a su prometido, Clever Huayán.

Esta supuesta historia despertó una ola de empatía en las redes sociales y dio lugar a titulares como: “La aterradora historia de la novia de Bagua”.

No obstante, la verdadera razón detrás de su decisión no fue la que inicialmente se había creído. Al principio, se habló de una llamada anónima que Elena recibió un día antes de la boda, en la que alguien le advertía que, si se casaba, a su novio le quitarían la vida.

Este acontecimiento causó gran conmoción, y la historia se viralizó rápidamente, con titulares que hablaban de un trágico desenlace. Sin embargo, la realidad fue muy diferente.

¿Por qué la novia fugitiva del meme viral no se casó?

Recientemente, Elena Barrantes reveló que la razón por la cual decidió no casarse fue que descubrió que Clever le había sido infiel, algo que, según sus propias palabras, no podía perdonar.

En una entrevista en el programa de televisión Andrea TV, Barrantes, de 38 años, explicó que tenía muchas ganas de casarse, ya que era uno de sus sueños. Sin embargo, la situación cambió por completo cuando conoció la verdad de que su prometido le fue infiel.

“Mi sueño era casarme, pero con un vestido bien grandote, de mi casa hasta la calle, con un vestido gigante”, comentó la mujer.

Durante la entrevista, también estuvo presente su prometido, Clever, quien aceptó haber cometido el error de ser infiel.

“Reconozco mi error... Fue un encuentro con otra mujer, y ella vio las fotos. Eso fue lo que hizo que me dejara plantado allí, admitió Clever.

Novia del meme que huye de boda / Captura de pantalla

Novia fugitiva confiesa cómo descubrió la infidelidad

Elena, por su parte, explicó con detalle cómo llegó a descubrir la infidelidad.

“Mi amiga me había dado unas fotos... con una chica, no sé quién era, yo no la conozco, pero te vio así abrazándola y ella me entregó las fotos y por eso yo no me casé contigo, ese es el motivo por el que ya no me casé contigo”, comentó Elena.

Ante la confesión, Clever, con las manos juntas, se mostró apenado y pidió perdón, asegurando que amaba a Elena y lamentaba profundamente lo sucedido.

“Te pido ante todo nuestro país, Cielito, que me perdones"* dijo, rogando por una segunda oportunidad.

A pesar de las súplicas de Clever, Elena respondió con su famosa frase “no acepto” y salió corriendo, lo que provocó risas entre los asistentes al programa.

¿Por qué Elena no canceló la boda de inmediato?

En la misma entrevista, Elena explicó que no canceló la boda inmediatamente porque, a pesar de sentirse traicionada, quería darle una lección a Clever, para que no volviera a traicionar a nadie.

“No dije nada. Me esperé hasta el momento. Le dije el mero día: ‘No me vengas a ver, porque si no, me vas a salar, porque el novio no tiene que ver a la novia (...). Yo quería darle una lección para que no haga esto otra vez, y enseñarle que no se hacen así las cosas. Que no se juega con nadie”. Elena Barrantes

Novia del meme que huye de boda / Captura de pantalla

Novia fugitiva del meme viral vuelve a rechazar a su ex

Al final, el programa tenía preparada una sorpresa para ambos. Un juez los confrontó y les preguntó si estarían dispuestos a casarse. Mientras Clever aseguró que estaba dispuesto a retomar la relación, Elena volvió a rechazarlo.

En esta ocasión, remató con un rotundo: “Discúlpenme, pero es que yo no lo he pensado todavía” y reconoció que todavía lo quería, pero no estaba lista para casarse ni para retomar la relación con su ex.

