Yanet García revela fotos del pasado y sorprende a sus fans ¡Antes del gym! Así era ‘la Chica del clima’

Yanet García, conocida como ‘la Chica del clima’, compartió recientemente una imagen del pasado con la que mostró cómo lucía hace algunos años, antes de integrar el ejercicio como parte constante de su rutina diaria. A través de sus redes sociales, la conductora se volvió tendencia por los cambios físicos que ha vivido con el paso del tiempo.

No te pierdas: Yanet García rompe el silencio sobre la boda de Martha Higareda y Lewis Howes: “Muy agradecida”

¡Saca el archivo! Yanet García muestra su cuerpo antes del gym y causa revuelo. / Foto: Redes sociales

¿Cómo se veía Yanet García antes de hacer ejercicio?

Yanet García compartió una imagen comparativa en la que mostró dos momentos distintos de su proceso físico: una fotografía tomada hace varios años, antes de integrar el ejercicio de manera constante, y otra más reciente, posterior a un periodo prolongado de entrenamiento.

En la imagen se observa, del lado izquierdo, a la conductora con un bikini de dos piezas, posando y sonriendo; del lado derecho aparece en una fotografía tomada frente al espejo, con un conjunto de dos piezas en color oscuro, captada desde un ángulo posterior. La publicación fue acompañada por una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales.

En la parte superior de la imagen se lee la pregunta: “Yo estoy tratando de crecer mis glúteos pero no se si será posible”, a la que Yanet respondió directamente con una explicación sobre el proceso físico. A lo que la también influencer respondió: “Sí es posible. El glúteo es uno de los músculos más grandes y fuertes del cuerpo. Si lo entrenas correctamente (fuerza y progresión) y le das los nutrientes necesarios especialmente proteína y energía suficiente puede crecer, como cualquier otro músculo. Solo necesitas tener paciencia y abrazar tu proceso”.

No te pierdas: Yanet García regresa a ‘Hoy’ a cinco años de su salida ¿Vuelve al programa como ‘la chica del clima’?

Yanet García se sumó a una tendencia en redes y mostró imágenes de cómo se veía antes de iniciar su rutina de entrenamiento. / Foto: Redes sociales

Yanet García se une al trend del 2016 en redes sociales

Yanet García se sumó al trend de 2016, en el que usuarios de redes sociales comparten imágenes de hace una década para mostrar cómo lucían y a qué se dedicaban en ese momento.

A través de su cuenta de Instagram, la también conocida como ‘la Chica del clima’ publicó una serie de fotografías correspondientes a esa etapa de su vida profesional, cuando trabajaba como presentadora del clima, imágenes que rápidamente llamaron la atención de sus seguidores.

En la publicación, Yanet García compartió escenas de un set de grabación donde aparece frente a un fondo verde, acompañada por el equipo de producción, en diferentes foros y hasta cuando salió en el periódico recordando los inicios de su carrera en televisión.

“2016. ‘La chica del clima mexicana’. De un pequeño pueblo a una presentadora del clima a nivel global, todavía agradecida por cada paso. ¡Viva México!”, dijo la influencer. Con este recuerdo, Yanet García se unió a la tendencia digital que invita a mirar al pasado y compartir cómo eran los comienzos personales y profesionales hace diez años.

No te pierdas: Yanet García y Lewis Howes tuvieron una relación de ensueño, pero terminaron ¿por culpa de Martha Higareda?

Yanet García enseña cómo lucía antes del ejercicio: así era la ‘Chica del Clima’. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Yanet García?

Yanet García nació el 14 de noviembre de 1990 en Monterrey, Nuevo León, y es conocida en el medio artístico y televisivo como ‘la Chica del Clima’. Inició su formación académica en contaduría pública y, con el paso del tiempo, amplió sus estudios hacia el ámbito del bienestar y la nutrición, al certificarse como health coach en el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York y asistir a conferencias sobre nutrición en la Universidad de Harvard. Desde temprana edad mostró interés por el modelaje, lo que la llevó a abrir su propia academia profesional en Santiago, Nuevo León, cuando tenía 20 años.

Su trayectoria en televisión comenzó en 2014 como presentadora del clima en Televisa Monterrey, experiencia que continuó un año después en el programa Gente regia. En 2015, uno de sus segmentos del pronóstico del tiempo se viralizó en redes sociales, situación que impulsó su proyección internacional y marcó un punto clave en su carrera. A partir de ese momento, Yanet García amplió su presencia en distintos formatos, participando en videos musicales, programas de televisión y colaboraciones editoriales, además de integrarse en 2018 al programa Hoy y debutar posteriormente en la televisión estadounidense en español.

Paralelamente, Yanet García desarrolló una carrera como modelo, actriz e influencer. Apareció en portadas de revistas nacionales e internacionales, además, en años recientes, anunció su ingreso a la New York Film Academy para continuar su formación actoral y debutó en el cine mexicano con la película Qué huevos Sofía. Su actividad profesional se ha complementado con proyectos digitales y colaboraciones en plataformas en línea, consolidando una trayectoria que abarca televisión, cine, modelaje y creación de contenido.

No te pierdas: Martha Higareda manda indirecta a Yanet García al presumir su boda con Lewis Howes