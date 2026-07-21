Cynthia Klitbo se sincera sobre la reacción de su hija sobre su participación en LCDLFM: “Le afecta”

Luego de que Cynthia Klitbo revelara la razón por la que quiere ganar La casa de los famosos México, la actriz de Teresa confesó la reacción que tuvo su hija al enterarse de que sería parte del reality show 24/7. ¿La apoyo? Te contamos.

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Cynthia Klitbo llega a La casa de los famosos México. / Mezcalent, Redes sociales, Canva

¿Cómo fue la revelación de Cynthia Klitbo como habitante de La casa de los famosos México 2026?

Cynthia Klitbo fue la sexta confirmada de La casa de los famosos México 2026 tras varias semanas de especulaciones sobre su participación. Antes de que la producción difundiera sus pistas, su nombre ya aparecía en diversas listas filtradas.

En las pistas difundidas por el reality show, se observaron tres pelucas de diferentes estilos, una rasuradora y un corazón con pedrería, elementos que los usuarios señalaron como la confirmación de que Klitbo sería habitante.

Pese a los rumores, su participación fue confirmada hasta la noche del 12 de julio; durante la revelación, la intérprete explicó que la rasuradora fue una gran señal para el público, ya que muchos la recuerdan por el personaje de Tamara de la Colina en El privilegio de amar.

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Cynthia Klitbo fue la sexta confirmada para ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Por qué Cynthia Klitbo quiere ganar La casa de los famosos México 2026?

Tras confirmarse su participación en La casa de los famosos México, Cynthia Klitbo confesó la razón por la que le gustaría ganar el reality show 24/7, pues al igual que otros habitantes confirmados, entrará con la idea de llegar a la última semana.

“Yo espero que hasta el premio mayor, porque así ya pago la universidad completa. ¿Quién no va a querer entrar para ganar?”, contó la actriz en una entrevista para Maxine Woodside.

Pese a que desde su revelación aseguró contar con el apoyo total de su hija y su actual pareja, Klitbo confesó en una reciente entrevista cuál fue la reacción de la joven al saber que entraría al reality show.

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Cynthia Klitbo entra con el apoyo de su familia a LCDLFMX. / Facebook: Cynthia Klitbo oficial

¿Cómo reaccionó la hija de Cynthia Klitbo al enterarse de que su mamá entraría a La casa de los famosos México 2026?

De acuerdo con Cynthia Klitbo, quien enfrentó críticas antes por estar con un hombre más joven, su hija fue la primera en impulsarla a aceptar La casa de los famosos México 2026.

“No le dije ‘ya entré’, le dije '¿cómo ves?, me lo están ofreciendo’ porque sí es algo que afecta de alguna manera a ella”, contó la actriz, quien explicó que las decisiones de su carrera siempre las consulta con su hija,.

“Todos los proyectos que yo acepto, si me tengo que ir a algún otro país u otra cosa, siempre (le digo). Es una familia, las cosas se consultan”. Cynthia Klitbo

De esa forma, Cynthia Klitbo deja claro que durante su estancia en La casa de los famosos México contará con el apoyo de su hija y sus seres queridos.

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