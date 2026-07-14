¿Yahir será el participante con el sueldo más bajo en La casa de los famosos México 4? Filtran cifras en redes

La casa de los famosos México 4 sigue tomando forma, y luego de la confirmación de Yahir como participante de esta temporada, se filtraron las cantidades que presuntamente ganarán las celebridades que hasta el momento han sido anunciadas. ¿Yahir el peor pagado?

Promocional de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuándo confirmaron a Yahir como participante de La casa de los famosos México 4?

Yahir fue confirmado el lunes 13 de julio como el séptimo participante de La casa de los famosos México 4, marcando así su regreso a este tipo de formatos más de dos décadas después de conquistar al público en la primera generación de La academia.

A sus 47 años, el intérprete aceptó el reto de permanecer bajo el 24/7 y competir por el premio de cuatro millones de pesos, en una edición que promete ser una de las más ambiciosas hasta ahora.

Ahora, en redes se ha manejado los presuntos sueldos de los confirmados hasta el momento, dejando a Yahir... ¿como el peor pagado? Te contamos lo que se sabe al momento.

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Yahir es el séptimo habitante confirmado para ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Cuál es el sueldo presuntamente de las celebridades confirmadas en La casa de los famosos México 4?

Como ha ocurrido en temporadas anteriores, antes del estreno comenzaron a difundirse listas con los sueldos que presuntamente cobrarían los habitantes de la nueva edición de La casa de los famosos México. Sin embargo, se trata únicamente de información no confirmada.

De acuerdo con esa filtración, la cual fue retomada de Infobae, Yahir presuntamente recibiría alrededor de 110 mil pesos por cada semana que permanezca en competencia. De confirmarse esa cifra, sería el participante con el sueldo más bajo entre los 15 nombres que aparecen en el listado y que, cabe señalar, tampoco han sido confirmados oficialmente:



Yahir: 110 mil pesos

Cynthia Klitbo: 320 mil pesos

Emiliano Aguilar: 150 mil pesos

Karina Torres: 140 mil pesos (desmentida en redes)

Omar Chaparro: 440 mil pesos

Tammy Parra: 190 mil pesos

Susana Zabaleta: 350 mil pesos

Ale Ríos: 180 mil pesos

Eduardo España: 280 mil pesos

Aristeo Cázares: 220 mil pesos

Daniela Luján: 250 mil pesos

Aldo Rendón: 200 mil pesos

Cry: 150 mil pesos

Sylvia Pasquel: 300 mil pesos

Consuelo Duval: 450 mil pesos.

Pese al interés que ha despertado esta lista, existen varios detalles que ponen en duda su autenticidad. Para empezar, únicamente incluye 15 celebridades, cuando Ernesto Laguardia aseguró se trataría 18. Aún así, la propia productora, Rosa María Noguerón, confirmó que se trata solo de 15 participantes.

En ediciones pasadas también circularon filtraciones similares que nunca fueron corroboradas por la televisora, por lo que los montos reales permanecen en el ámbito privado.

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Lista filtrada de presuntos sueldos en La casa de los famosos México 4 / Infobae y redes sociales

¿Cuándo inicia La casa de los famosos México 4?

La nueva temporada de La casa de los famosos México ya tiene fecha fija para su próximo estreno, el cual, será el domingo 26 de julio de 2026 a las 20:30 horas, con transmisión por Las estrellas y la plataforma ViX.

Hasta ahora se han confirmado siete participantes:



Ernesto Laguardia,

Cynthia Klitbo,

Ximena Herrera,

Karina Torres,

Aldo Rendón,

Moisés Peñaloza y

Yahir.

Este martes 14 de julio se revelará a la octava participante, y se sabe que es de Argentina... ¡Las pistas ya fueron resueltas!

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