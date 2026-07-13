El antes y después de Karina Torres, integrante de LCDLFM 2026; publica FOTO antes de su transición

Karina Torres fue la tercer habitante confirmada para habitar ‘La casa de los famosos México’ 2026, lo cual ha despertado interés por conocer más acerca de ella.

La integrante de ‘las Perdidas’ ha pasado por importantes procesos a lo largo de su vida que han definido la persona que es ahora; siendo la más importante de ella su transición y con ella sus cambios físicos. ¿Cómo lucía Karina antes de su transición? Descúbrelo aquí.

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Karina Torres / Redes sociales

¿Cómo lucía Karina Torres antes de su transición?

Karina Torres saltó a la fama en el 2021, tras hacer apariciones con ‘las Perdidas’, Wendy Guevara y Paola Suárez. Desde ese momento, ha crecido su audiencia en redes sociales y hoy ya forma parte del reality más exitoso de la actualidad.

La creadora de contenido ha hablado abiertamente sobre cómo fue su proceso de transición de género y con ello surgieron las dudas sobre cómo era su aspecto físico antes de esa transformación.

La propia creadora de contenido ha compartido fotografías de su etapa aún como género masculino, en las que luce con cabello corto y una apariencia más desalineada que, ella atribuye a sus adicciones y el descuido.

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¿Cómo fue la transición de Karina Torres?

El cambio físico de Karina Torres fue radical y consistió de una serie de procedimientos estéticos que le dieron la apariencia que tiene hoy en día.

La integrante de ‘las Perdidas’ ha revelado que se sometió a cirugías de colocación de implantes de busto, liposucción, definición de cintura y cadera, aumento de glúteo, entre otros procedimientos que han sido necesarios debido a complicaciones en sus salud.

El cambio no ha sido solo físico, sino también de identidad. Se sabe que el nombre de nacimiento de la influencer fue Jorge Ulises; y parte de su transición fue cambiar su nombre y hoy llamarse Karina Torres Hernández.

A la par de esos cambios, también ha mencionado que ha enfrentado diferencias en cuanto a su percepción personal y su forma de superar las adversidades.

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Antes y después de Karina Torres / Redes sociales

Karina Torres y su lucha contra las adicciones

La vida de ‘La licenciada’ antes de la fama fue muy caótica y con situaciones muy delicadas de por medio; pues ha tenido que enfrentar una adicción al alcohol y diferentes sustancias que han afectado su salud y su estado emocional.

Por esa razón, Karina Torres decidió ingresar a programas de rehabilitación, los cuales relata que le cambiaron su vida y la llevó a tener una nueva perspectiva; misma que la ha llevado a compartir su historia de superación e inspirar a otras personas que pasan por procesos similares.

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