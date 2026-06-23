Karina Torres sufre aparatosa caída y... ¿se lastima los implantes?: “¡Cállense que traigo biopolímeros!”

La influencer y creadora de contenido que se sometió a una cirugía, Karina Torres, volvió a convertirse en tendencia durante las últimas horas, luego de protagonizar una aparatosa caída en pleno evento. Tras lo ocurrido, muchos se preocuparon por el estado de salud de ‘la Perdida’.

Karina Torres sufre aparatosa caída durante evento / Luis Pérez/ Redes sociales

¿Cómo fue la reciente caída que sufrió Karina Torres?

Karina Torres, integrante de ‘las Perdidas’, sufrió una fuerte caída durante un evento en Chiapas. El percance ocurrió justo antes de que la influencer subiera al escenario para convivir con sus seguidores durante una celebración por el Mes del Orgullo.

Para la ocasión, la influencer lució un llamativo atuendo compuesto por una minifalda azul llena de brillos. Sin embargo, cuando intentaba subir los escalones que conducían al escenario principal, sufrió un inesperado tropiezo.

De acuerdo con los videos compartidos en redes sociales, la caída ocurrió apenas segundos después de iniciar su ascenso. Al parecer, el calzado o un mal paso provocaron que perdiera el equilibrio, terminando de forma abrupta sobre el piso ante la mirada atónita del público.

Por unos instantes, el ambiente se llenó de preocupación. Los asistentes observaron cómo la influencer permanecía en el suelo mientras personal de seguridad se acercaba rápidamente para auxiliarla.

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¿Cómo reaccionó Karina Torres a su caída en Chiapas?

Lo que pudo haberse convertido en una situación incómoda terminó transformándose en una escena cómica para todos, gracias a la actitud de Karina Torres.

Una vez que recibió ayuda para ponerse de pie, la influencer tomó el micrófono y más allá de mostrar pena o vergüenza, bromeó sobre lo sucedido:

Jajajaja no mam*n, pober perr*a. ¿Están grabando verdad?! ¡Cállense que traigo los biopolímeros! Karina Torres

El momento se hizo viral y no pasó a mayores, por lo que el evento y su participación continuó de manera normal, dejando solo bastantes risas entre los presentes.

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Karina Torres se cayó en un reciente evento / Redes sociales

¿Karina Torres estará presente en La casa de los famosos México 4?

Karina Torres ha sido vinculada a La casa de los famosos México desde su temporada tres, y es que aún cuando su nombre parecía confirmarse para la edición pasada, no fue así.

Recientemente Karina habló para los micrófonos de TVNotas, y habló acerca de la posibilidad de integrarse al proyecto que inicia en aproximadamente un mes:

Ahorita no tengo yo pensado un reality, la verdad. Yo ando muy contenta ahorita con mi agencia de viajes. (...) No hay ahorita nada de eso. Karina Torres

A pesar de los rumores que señalaban y “confirmaban” su participación, Karina decidió negar todo, por lo que su presencia en el reality de Televisa se aleja. ¿Será verdad?

Recientemente, surgieron rumores de una presunta separación y pelea entre Karina Torres y Paola Suárez.

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