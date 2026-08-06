Paolita Suárez defiende a Karina Torres de las críticas; ¿no da contenido en LCDLFMX?: “No es igual”

Después de que Karina Torres dejó entrever el fin de las ‘Perdidas’ en La casa de los famosos México 2026, Paolita Suárez rompió el silencio ante las constantes críticas que está recibiendo la creadora de contenido por su manera de jugar en el reality show 24/7. ¿La defendió?

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Karina Torres en La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Karina Torres aseguró que las ‘pérdidas’ ya habían desaparecido?

Karina Torres, considerada una de las favoritas para ganar La casa de los famosos México 2026, sorprendió al hacer un inesperado comentario sobre Paolita Suárez, el cual no solo sorprendió a sus compañeros, sino también a varios de sus seguidores en el exterior.

En una plática con Fede Vigevani y Luis Chaparro, Karina expresó: “Se me hace muy corriente Paola, muy corriente. No es mi amiga, no somos nada. Se me hace muy vulgar”.

La cara de Vigevani y Chaparro se volvió viral en redes y generó una respuesta rápida entre usuarios.

De inmediato, algunos internautas reaccionaron con comentarios como: “Los dos bien sacados de onda”, “¿De verdad ya no son amigas?” y, “La Lic. Torres tirando puros factos"; pero hasta ahora, la participante de La casa de los famosos México no ha confirmado una ruptura en su amistad.

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Karina Torres niega amistad con Paolita Suárez. / Redes sociales y canva

¿Qué dijo Paolita Suárez sobre las palabras de Karina Torres en La casa de los famosos México 2026?

Paolita Suárez no ha mencionado nada directamente sobre el comentario de Karina Torres, pero a través de un live en sus redes se pronunció ante las constantes críticas que está recibiendo su amiga, ya que algunos televidentes señalan que no está creando contenido dentro del reality show 24/7.

“He visto muchos comentarios que dicen: ‘Ay, no, me está decepcionando Karina, yo esperaba que fuera más divertida’. Obviamente, van a ver a Karina como siempre es Karina.” Paolita Suárez

De acuerdo con la integrante de ‘las Perdidas’, ha visto en redes sociales a varias personas que aseguran que Karina Torres no se comporta en el reality como en los videos que hace para Internet, por lo que asegura que lo que ellos ven en redes solo es un pequeño porcentaje de su vida diaria. “Ustedes solo nos conocen un 50% de un 100%”, sentenció.

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¿Quién es Karina Torres, habitante de La casa de los famosos México 2026?

Pese a las críticas que enfrenta Karina Torres por su estancia en La casa de los famosos México 2026 cuarta temporada gracias al impulso que ha tenido en redes sociales desde 2021.

gracias al impulso que ha tenido en redes sociales desde 2021. Después de comenzar a tener auge en redes, Torres inició a colaborar con otras celebridades y realizar transmisiones. A la par, se desarrolló como estilista y se graduó en 2023 , lo que le permitió impulsar proyectos personales y convertirse en empresaria.

, lo que le permitió impulsar proyectos personales y convertirse en empresaria. Ahora que está dentro del reality show 24/7, Karina Torres enfrenta críticas, pero también es aplaudida por su humor, espontaneidad y transparencia, características que la distinguen en redes sociales.

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