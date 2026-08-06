¿Massad golpea a Yanet García y Brianda en LCDLFM 2026? En redes dicen: “No solo en sus lives patea mujeres”

La intensidad de la prueba “Desconectados” dejó uno de los momentos más comentados de La casa de los famosos México 2026. En cuestión de segundos, Masad Altamimi golpeó accidentalmente a Yanet García en el pecho y en la misma carrera por completar la conexión, terminó derribando a Brianda Deyanara, provocando preocupación entre los habitantes y una ola de reacciones en redes sociales.

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Redes sociales

¿Qué pasó entre Masad Altamimi y Yanet García durante la prueba de La casa de los famosos México 2026?

La más reciente prueba semanal de La casa de los famosos México 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la temporada. Todo ocurrió durante la dinámica de presupuesto llamada Desconectados, donde los habitantes deben correr a toda velocidad para completar conexiones antes de que termine el tiempo establecido.

En una de las activaciones de la alarma, Masad Altamimi corrió hacia una de las estaciones de juego para intentar completar el reto. En medio de la velocidad y la presión de la competencia, el empresario impactó accidentalmente a la conductora y creadora de contenido Yanet García en el pecho.

La situación tomó por sorpresa a quienes observaban la actividad. Aunque Yanet reaccionó al dolor que le provocó el golpe, decidió tomar el momento con humor y evitar que el incidente se convirtiera en una discusión dentro de la casa.

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¿Cómo fue el accidente de Masad Altamimi con Brianda Deyanara en La casa de los famosos México 2026?

Lo que pocos esperaban era que el accidente con Yanet García no sería el único incidente protagonizado por Masad Altamimi durante la prueba. Durante el recorrido terminó impactando accidentalmente a Brianda Deyanara, quien cayó a los sillones tras el contacto.

La rapidez con la que se desarrolla la prueba obliga a los participantes a reaccionar en cuestión de segundos, por lo que este tipo de percances pueden ocurrir cuando varios habitantes intentan llegar al mismo punto al mismo tiempo.

Tras notar que tanto Yanet como Brianda habían resultado afectadas, Masad se acercó para ofrecer disculpas y explicar que todo había sido consecuencia de la intensidad del juego.

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Brianda y Masad

¿Cómo reaccionaron Yanet García, Brianda Deyanara y los habitantes de LCDLFM ante los golpes de Masad Altamimi?

Las reacciones dentro de La casa de los famosos México 2026 no se hicieron esperar. Algunos habitantes consideraron que todo había sido un accidente provocado por la velocidad de la dinámica, mientras que otros manifestaron cierta molestia por la manera en que se desarrolló la prueba.

Una de las más críticas fue Gemma Garoa, quien expresó su inconformidad al considerar que Masad estaba siendo demasiado brusco durante el reto. La participante cuestionó la intensidad con la que estaba jugando y comentó que no entendía por qué debía actuar de esa manera.

Por otro lado, Luis Chaparro señaló que probablemente todo se debió a la urgencia de llegar a tiempo a los botones. Incluso recreó algunos movimientos para explicar cómo se generaron los choques durante la actividad.

También Ximena Herrera opinó sobre la situación y consideró que algunas reacciones habían sido excesivas debido a la presión del juego. Mientras tanto, Yahir intentó mantener la calma y evitar que el asunto generara conflictos mayores entre los habitantes.

Al final, el momento terminó sin enfrentamientos. Masad habló primero con Brianda Deyanara y posteriormente con Yanet García para disculparse. Ambos intercambios concluyeron de manera cordial, dejando atrás la tensión que se había generado durante la actividad.

Ya tenemos la otra cámara que censuraron ☝🏼 al parecer no solo en sus lives patea mujeres, aquí toma la más mínima excusa para empujarla y tocarlas #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/QTJKrfAX6x — Ale (@alessandrrovere) August 6, 2026

¿Cuáles fueron las acusaciones contra Masad Altamimi antes de entrar a La casa de los famosos México 2026?

Las acciones de Masad Altamimi durante la prueba semanal de La casa de los famosos México 2026 hicieron que algunos usuarios en redes sociales revivieran la polémica que arrastra desde antes de ingresar al reality. Los accidentes con Yanet García y Brianda Deyanara provocaron que nuevamente se hablara de las acusaciones hechas por una de sus exparejas.

El influencer alcanzó gran popularidad por su relación con la creadora de contenido Melissa Navarro, con quien compartió gran parte de su vida en redes sociales. Sin embargo, tras su separación en 2024, la joven denunció públicamente haber sufrido presunta violencia física y psicológica, además de informar que inició un proceso legal relacionado con el caso.

Luego de las escenas ocurridas en la prueba de presupuesto, algunos internautas lanzaron comentarios como que “Al parecer, no solo en sus lives patea a mujeres; aquí aprovecha la más mínima oportunidad para empujarlas y tocarlas”, mientras que otros defendieron que lo sucedido con Yanet García y Brianda Deyanara fue un accidente derivado de la intensidad del juego. Por su parte, Masad ha negado los señalamientos en su contra y sostiene que está dispuesto a defender públicamente su versión de los hechos.