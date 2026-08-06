¿Quién se va de ‘La casa de los famosos México 2026’? Así irían las votaciones hasta HOY 6 de agosto

El pasado miércoles 5 de agosto, se llevó a cabo la segunda gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2026’. A diferencia de la anterior, los habitantes tuvieron que votar por tres compañeros y dar, de manera breve, sus razones.

Si bien uno de los que está en la placa podría salir el próximo viernes 7 de agosto, la gente ya puede votar por su favorito. Te contamos cómo irían las votaciones hasta el momento.

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Gala de nominación en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la segunda semana de ‘La casa de los famosos México 2026’ y cómo votar por tu favorito?

Como se mencionó anteriormente, cada habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’ contó con un total de 6 puntos (3 puntos, dos puntos y un punto) para repartirlos entre tres compañeros. Moisés Peñaloza, al ser líder de la semana, quedó inmune.

Aunque los participantes no lo saben, Fede Vigevani tampoco podía quedar nominado por ser un “infiltrado”. Al final del proceso, quedaron cinco participantes en la placa, quienes fueron:

Ernesto Laguardia

Massad Altamimi

Gema Garoa

Memo Schutz

Ximena Herrera

El público tiene la oportunidad de votar por su favorito durante las galas, así como en las pregalas y posgalas. Solo se puede votar una vez al día. No obstante, quienes tengan VIX Premium tendrán hasta 10 votos disponibles.

Así es el proceso de votación:

Entrar a la página de https://www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota/ (solo durante las galas, pregalas y postgalas de los días miércoles, jueves, viernes y domingo)

Selecciona a tu favorito.

Pulsar el botón ‘Enviar’ y listo.

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¿Cómo votar en La casa de los famosos México 2026? / Redes sociales

Así irían las votaciones de ‘La casa de los famosos México 2026’ HOY jueves 6 de agosto

A través de redes sociales y diversas páginas, incluida la de ‘Vaya, vaya’, se han realizado encuestas sobre las preferencias del público. Estos serían los resultados sobre a qué habitante presuntamente apoyan para que se quede en ‘La casa de los famosos México 2026’.

Memo Schutz con el 28% de apoyo.

con el 28% de apoyo. Gema Garoa con el 25% de apoyo.

con el 25% de apoyo. Ernesto Laguardia con el 20% de apoyo

con el 20% de apoyo Massad Altamimi con el 15% de apoyo

con el 15% de apoyo Ximena Herrera con el 12% de apoyo

Con base en esto, la segunda eliminada de la temporada sería Ximena Herrera. Cabe destacar que esto no es algo oficial. Aún falta conocer quién ganará el duelo por la salvación y qué nominado podría salir de la placa.

Votaciones de la segunda semana de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuándo se conocerá al segundo eliminado de ‘La casa de los famosos México 2026’?

La identidad del segundo eliminado de ‘La casa de los famosos México 2026’ se dará a conocer el próximo domingo 9 de agosto, durante la gala de expulsión. Este evento comienza a las 8:30 pm. Se transmitirá por el canal de Las estrellas, así como por VIX.

Será conducido por Galilea Montijo. En redes sociales se ha especulado que ese día también será la salida de Fede Vigevani, quien es un infiltrado. Sin embargo, no hay nada confirmado. Recordemos que la primera eliminada del show fue Mariana.

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