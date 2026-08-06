La casa de los famosos México 2026: ¿Quién ganó el reto por el robo de la salvación HOY, jueves 6 de agosto?

Tras una intensa segunda noche de nominación, los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ enfrentaron una dinámica para convertirse en el retador de Moisés Peñaloza, líder de la semana, por el privilegio de la salvación. Este poder permite sacar a alguien de la placa o, en caso de estar nominado, autosalvarse.

En esta ocasión, jugaron un desafío llamado ‘Traileros’, el cual consistía en lograr que un cierto número de pelotas pasaran por un laberinto y llegaran a un lugar específico. Te contamos todos los detalles.

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Así fue el reto por el robo de la salvación en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes fueron los nominados de la segunda semana en ‘La casa de los famosos México 2026’?

El pasado 5 de agosto, se llevó a cabo la segunda gala de nominaciones en ‘La casa de los famosos México’. A diferencia de la primera semana, los habitantes tuvieron que votar por 3 compañeros. Como se sabe, Moisés Peñaloza, al ser líder de la semana, tenía inmunidad. Fede Vigevani tampoco podía quedar nominado por ser el “infiltrado” del público.

Así quedó la placa de esta semana:

Ernesto Laguardia

Ximena Herrera

Massad Altamimi

Gema Garoa

Memo Schutz

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¿Quiénes son los finalistas para el robo de la salvación?

En la primera fase, los participantes jugaron por cuartos, sacando a dos semifinalistas de cada uno, quienes fueron:

Cuarto Ibiza:

Ernesto Laguardia

Luis Chaparro

Cuarto Malibú:

Massad Altamimi

Fede Vigevani

Cuarto Tulúm:

Karina Torres

Brianda Deyanara

En la segunda fase, los semifinalistas se enfrentaron para determinar a los tres que lucharán para volverse el retador de Moisés Peñaloza. Ellos fueron los finalistas:

Ernesto Laguardia

Massad Altamimi

Brianda Deyanara

Ernesto Laguardia fue uno de los finalistas por el robo de la salvación en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cuándo y dónde ver el reto por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2026’?

El reto por el robo de la salvación de ‘La casa de los famosos México 2026’ se realizará este jueves 6 de agosto. Comenzará a las 10 pm. y se podrá ver por Canal 5, así como por VIX, plataforma en la que se puede ver la transmisión 24/7.

El evento será conducido por Odalys Ramírez y Diego de Erice. El ganador podrá batirse a duelo con Moisés el próximo viernes 7 de agosto por el poder de la salvación.

Robo de la salvación en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Él será el retador de Moisés Peñaloza por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2026’.

Al inicio de la gala, los nominados pudieron descubrir cuántos puntos recibieron el pasado 5 de agosto. Todos se dijeron sorprendidos por el puntaje que tuvieron. Algunos dijeron que intentarían descubrir el motivo del descontento del resto de sus compañeros, mientras que otros dejaron claro que “empezarían a jugar”.

Tras esta dinámica, los tres finalistas por el robo de la salvación se prepararon para su enfrentamiento. Volvieron a jugar ‘Traileros’. Quien condujera un total de seis pelotas a un cierto punto específico, se convertía en el retador por la salvación. Al final, el ganador fue Massad.

Si el árabe le gana a Moisés Peñaloza en el duelo por la salvación, podrá sacar de la placa a un nominado u optar por salir él.

Por otra parte, se anunció que otro nominado se sumará al enfrentamiento. Este será seleccionado por el público y se dará a conocer en la próxima gala.

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