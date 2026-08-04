¿Ernesto Laguardia se va de La casa de los famosos México 2026? Aseguran que está molesto con la producción

En medio de especulaciones sobre que Ernesto Laguardia tendrá que salir de La casa de los famosos México 2026 para ser operado de la rodilla, se dio a conocer que presuntamente el actor de Quinceañera habría tenido una diferencia con la producción que podría poner en riesgo su estancia. ¿Abandona la competencia?

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Ernesto Laguardia se va de La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Por qué Ernesto Laguardia tendrá que ser operado de la rodilla?

Durante una plática con sus compañeros, Ernesto Laguardia contó en La casa de los famosos México 2026 el accidente que tuvo y detonó que cuente con una protección en la rodilla dentro del reality, lo que le ha impedido participar completamente en algunas pruebas.

“Estaba yo en mi moto esperando el siga y una señora llegó y con todo, la moto salió para allá y yo para allá. Todavía me levanté y pude caminar. Estaba totalmente desprendido lo de abajo con lo de arriba”, explicó el actor de melodramas.

De acuerdo con el exconductor del programa Hoy debe ser intervenido debido a que también ha tenido otros incidentes, pero eso será hasta que salga del reality 24/7. “Me atropellaron, luego esquiando, luego la moto. Saliendo me voy a quitar todo”, dijo señalando su rodilla.

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Ernesto Laguardia tuvo un accidente antes de La casa de los famosso México 2026. / Redes sociales y archivo TVNotas

¿Ernesto Laguardia saldrá de La casa de los famosos México 2026 por diferencias con la producción?

Aunque la estancia de Ernesto Laguardia en La casa de los famosos México no está en riesgo por cuestiones médicas, la cuenta de Instagram de ‘El leoncito’ reveló que el protagonista de Los parientes pobres presuntamente tuvo una diferencia con la producción, lo que podría marcar su salida del reality show 24/7.

De acuerdo con la información difundida, Laguardia presuntamente habría entrado al confesionario luego de platicar con Arantza y Ximena sobre cómo las cámaras siguen a Karina Torres y Aldo Rendón, comentario que al parecer no le habría agradado a la producción.

Se dice que, ante la llamada de atención, Ernesto Laguardia salió del confesionario y presuntamente dijo: “Si no respetan mi trayectoria, me largo; a mí no me importa”.

Dicho momento no fue difundido en redes, pero sus palabras ya están generando debate, ya que algunos internautas aseguran que el actor se ha visto poco en las cámaras.

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¿Por qué Ernesto Laguardia es favorito a ganar La casa de los famosos México?

Ante la revelación de la cuenta ‘El leoncito’, diversos usuarios mencionaron que les gustaría conocer a Ernesto Laguardia más allá del descuido que sufrió en La casa de los famosos México 2026; incluso argumentaron que merece el mismo tiempo en cámara que el resto de sus compañeros.

Sin embargo, pese a la supuesta diferencia que se dio a conocer, una lista filtrada en redes señala que Ernesto Laguardia podría ser uno de los últimos artistas en abandonar La casa de los famosos México 2026 en la semana 11.

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