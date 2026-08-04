Moisés Peñaloza revela por qué tiene los dedos chuecos; estuvo a punto de ser amputado tras un accidente

Moisés Peñaloza sorprendió en La casa de los famosos México 2026 al convertirse en el nuevo líder de la semana, pero detrás de su triunfo hay una historia de esfuerzo que pocos conocían. El actor tuvo que enfrentarse a una prueba de agarre pese a tener una lesión en la mano que todavía es visible.

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¿Moisés Peñaloza tenía miedo de la prueba del líder en La casa de los famosos México 2026?

Moisés Peñaloza consiguió convertirse en el nuevo líder de la semana en La casa de los famosos tras imponerse a Ese Pérez y Masad Altamimi en una exigente prueba de resistencia. Aunque celebró el triunfo junto a sus compañeros, reconoció que al inicio sintió un fuerte temor.

El actor confesó que cuando descubrió que la dinámica estaría basada en la fuerza de agarre, inmediatamente pensó en una lesión que sufrió tiempo atrás y que aún le deja secuelas en la mano derecha.

“Todo el tiempo me ha gustado trabajar por las cosas positivas, siempre decretando lo mejor para mí y para mis compañeros. Pero cuando vi que la prueba era de agarre la verdad tuve un poco de temor” Moisés Peñaloza

A pesar de los nervios, decidió concentrarse en dar lo mejor de sí mismo y no enfocarse en sus rivales ni en el tiempo que llevaba compitiendo.

Moisés Peñaloza “Entonces cuando empezó la prueba tenía un poco de nervios porque en la sujeción nada más responden bien los otros tres dedos con fuerza, entonces no estaba pensando ni en el tiempo ni en los contrincantes sino en que soy ligero, en mi familia y por mí, porque es dar mi mejor esfuerzo y mostrar nuestra mejor versión”.

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¿Qué accidente sufrió Moisés Peñaloza y por qué casi pierde dos dedos?

La preocupación de Moisés Peñaloza durante la prueba del líder tenía una poderosa razón. El actor reveló que hace aproximadamente un año y medio sufrió un grave accidente que estuvo cerca de cambiar su vida para siempre.

Durante su charla en el confesionario, explicó que la lesión afectó severamente dos de los dedos de su mano derecha, al grado de que los médicos contemplaron la posibilidad de una amputación.

“Para la gente que no sabe, hace un año y medio tuve un accidente en la mano, y casi me amputan dos de los dedos, el meñique y el índice están un poco chuecos”. Moisés Peñaloza

Del tema se ha hablado muy poco y tan solo hay un video de una entrevista en 2024 donde el actor contó con más detalle cómo ocurrió el incidente que le dejó secuelas permanentes.

“Tuve un accidente: me cerraron la puerta de una camioneta y me rompieron los dedos”. Moisés Peñaloza

Aunque logró conservar la movilidad de la mano, las lesiones dejaron marcas visibles hasta la fecha, razón por la que varios de sus dedos lucen ligeramente desviados.

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¿Cómo afectó la lesión de Moisés Peñaloza a su carrera como actor?

El accidente ocurrió en uno de los momentos más importantes de la carrera de Moisés Peñaloza. Apenas faltaba un mes para comenzar las grabaciones de la telenovela El Ángel de Aurora cuando sufrió la lesión que encendió las alarmas.

Debido a la gravedad del daño en la mano, el actor llegó a pensar que podría perder el personaje que estaba a punto de interpretar, pues aún no recuperaba por completo la funcionalidad de los dedos.

“Un mes antes de empezar la novela, tuve un accidente y casi pierdo el personaje”. Moisés Peñaloza

Sin embargo, la situación tomó un rumbo inesperado. En lugar de ocultar las secuelas, la producción decidió incorporarlas a la historia para justificar la lesión del personaje:"Pero lo convertimos en parte de la historia de Ángel”.

De esta manera, Moisés pudo continuar con las grabaciones mientras seguía avanzando en su recuperación física.

¿Cómo logró recuperarse Moisés Peñaloza tras la grave lesión en su mano?

Tras el accidente que casi le cuesta dos dedos, Moisés Peñaloza tuvo que pasar por un intenso proceso de rehabilitación para recuperar la movilidad y fuerza de su mano derecha. Aunque el panorama parecía complicado, el actor decidió enfocarse en su recuperación desde el primer momento.

El integrante de La casa de los famosos México 2026 aseguró que la disciplina, el entrenamiento y una actitud positiva fueron clave para salir adelante. “Por fortuna, pues, con mucho ángel, con mucha fe, esperanza y, obviamente, con mucho entrenamiento”, compartió sobre esa difícil etapa de su vida.

Gracias a ese esfuerzo logró recuperarse más rápido de lo esperado por los médicos. Aunque reconoce que aún tiene algunas secuelas en los dedos, recientemente demostró que la lesión no es una limitante al coronarse como líder de la semana en La casa de los famosos México 2026.