Revelan al actor que sustituiría a Fede Vigevani tras su salida de ‘La casa de los famosos México 2026’.

La participación de Fede Vigevani en ‘La casa de los famosos México 2026’ ha sido muy controversial. Como se sabe, el influencer no es un habitante como tal, sino un “infiltrado” que se encarga de hacer ciertas dinámicas del público dentro del reality.

Se aclaró que su estancia será por “tiempo limitado”, es decir, saldrá dentro de poco. Con esto, ha quedado una duda en el aire: ¿Quién lo va a reemplazar? Te contamos lo que se sabe.

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Fede Vigevani fue anunciado como un habitante más de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Quién es Fede Vigevani, infiltrado en ‘La casa de los famosos México 2026’ y por qué es tan polémica su participación?

Federico Augusto Vigevani de Arce, mejor conocido en internet como Fede Vigevani, es un cantante e influencer de origen uruguayo. Actualmente tiene 31 años. Estudió diseño gráfico y empezó su carrera en 2009, cuando apenas tenía 15 años. Hace contenido de entretenimiento, vlogs y terror.

En 2018, debutó como cantante con su sencillo ‘Te encontré’. Se ha coronado como uno de los youtubers más vistos de Latinoamérica. Tan solo en YouTube tiene poco más de 77 millones de suscriptores. Por otra parte, en Instagram cuenta con poco más de 12 millones de seguidores.

Cuando se anunció su participación en ‘La casa de los famosos México 2026’, sus fans se sintieron muy emocionados por verlo en este formato. No obstante, durante el estreno se aclaró que él solo sería un infiltrado por tiempo limitado.

A través del canal oficial de WhatsApp del reality, la gente podía ponerle retos a cumplir dentro del show. El resto de los habitantes no lo sabe y, para mantener las apariencias, Fede finge hacer ciertas actividades como nominar.

Esto dio de qué hablar cuando ganó el liderazgo la primera semana. A muchos se les hizo injusto que lo tomaran en cuenta, ya que, al final del día, no era un participante.

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Fede Vigevani es el infiltrado de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Cuándo se va Fede Vigevani de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Se desconoce la fecha exacta en la que Fede Vigevani saldrá de ‘La casa de los famosos México 2026’. Se intuye que sería hasta la próxima. Sin embargo, no hay nada confirmado hasta el momento.

Por otra parte, ya ha empezado a circular el nombre del actor que presuntamente lo sustituiría. Se trataría de Jorge Blanco, un actor que es mayormente conocido por su actuación en la cinta ‘High School Musical: El Desafío’ y que sería muy cercano a Mar Contreras, quien estuvo en la tercera temporada del show.

Al parecer, el histrión sí será un participante normal y no otro infiltrado de la producción. Las reacciones a su posible ingreso han sido mixtas. Algunos están a la expectativa de lo que podría demostrar, mientras que otros consideran que sería “un mueble más”.

“Él será el remplazo de Fede, pero él sí podrá participar por el maletín antes de que salgan. ¿Quién es él? Salió en la película de High School Musical: El Desafío. Es amigo de Mar Contreras, pero se llama Jorge Blanco”, informó una cuenta de X llamada ‘Team Memitas’.

El será el remplazo de fede pero el si podrá participar por el maletín antes de que salgan quien es el salió en la película de High School Musical: El Desafío es amigo de mar contreras pero se llama Jorge blanco #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/UupS7Sa5b8 — Team Memitas 🖖 (@Agusromeh) August 3, 2026

¿Quién es Jorge Blanco, el presunto reemplazo de Fede Vigevani en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Jorge Blanco Güereña, mejor conocido como Jorge Blanco, es un cantante, bailarín, actor e influencer mexicano.

Actualmente tiene 34 años.

Comenzó su carrera en 2007, al participar en el reality para seleccionar a los actores de ‘High School Musical: El Desafío’.

Se le ha visto en proyectos como Violetta, One Nación y Papás por encargo, entre otros.

Está casado con la actriz Stephie Caire. Hace algunas semanas, ambos dieron a conocer la pérdida del bebé que esperaban.

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