Fede Vigevani habitante de LCDLFM 2026 hace polémica declaración: “No me gustan las mujeres huecas”

Sin duda alguna, la revelación de un habitante de La casa de los famosos México 2026 que más sorprendió al público fue la del creador de contenido Fede Vigevani, que en YouTube supera los 75 millones de suscriptores y en la suma de todas sus redes, más de 100 millones, lo que lo posiciona como el influencer hispanohablante con más seguidores del mundo.

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Fede Vigevani fue el último en entrar a ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Fede Vigevani encontrará el amor en La casa de los famosos México 2026? Esto dijo sobre tener una pareja

Ahora, dentro de La casa, una de las cuestiones que más genera expectativa es ver si se da algo sentimental entre él y otra de las concursantes. Al respecto, nos dijo: “La realidad es que no entro a enamorarme. Si pasa algo, tendrá que pasar, no me niego. Pero es un arma de doble filo el tema de enamorarse dentro de La casa. Hay que tener cuidado, porque la gente se puede enganchar de una pareja, y si terminan por alguna cosa, siempre se van por uno de los dos. Si uno hace las cosas mal, ahí sales perdiendo”.

Lo que sí tiene claro es lo que busca en una pareja.

“Siento que tiene que ser inteligente, no me gustan las mujeres huecas. Que tengan linda sonrisa y que comparta muchos de mis pensamientos. Me gustan las teorías conspirativas. Entonces, que tenga esa mente y le agraden esos temas, la astrología”. Fede Vigevani

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¿Fede Vigevani teme ser funado en La casa de los famosos México 2026? Esto respondió el influencer

El hecho de que Fede Vigevani tenga más de 100 millones de seguidores ha provocado muchos comentarios sobre el riesgo que corre alguien como él, tan querido por el público, en un reality donde hay mucho hate de parte del público. Sin embargo, con total seguridad, afirma que este no será su caso. “No, yo no creo que salga funado, la verdad. Estoy muy confiado en que eso no va a pasar. Estoy muy tranquilo y relajado”.

“Además, no tengo nada funable en mi vida. Estoy muy convencido de mi personalidad. Soy una persona muy tranquila, que siempre cuida mucho lo que dice. Soy capaz de ceder para que los demás estén bien”. Fede Vigevani

Le preguntamos sobre su principal miedo, ya que, a diferencia de sus videos, en el reality no puede tener control de la edición, y nos respondió: “Soy muy consciente. Estoy muy mentalizado de que va a haber cámaras 24/7 grabándonos. El hecho de hacer YouTube por tantos años me dio esa habilidad de la conciencia de las cámaras y siempre pensar en el público de afuera, darles algo bueno”.

Memo Schutz hablo sobre el estado de salud con sus hijos con Fede Vigevani. / La casa de los famosos México.

También influye lo que él quiere que los niños vean de su personalidad en el reality. “Soy muy consciente de que me pueden ver chicos. Por esa razón también tengo que cuidar más lo que digo… No está bueno que escuchen malas palabras. Es un intermedio entre cuidarme mucho, pero tampoco ser tan tibio, porque si no es muy aburrido”.

Fede Vigevani “Groserías no voy a decirlas por decir, pero seguro habrá momentos en que esté enojado o que diga algo de emoción. Yo creo que no hay tanto tema. Las malas palabras siento que son parte de uno. Es una forma de expresarse muy común y a veces no hay forma de evitarlas”.

Fede Vigevani ha colaborado con más figuras influyentes de Internet.

¿Fede Vigevani ve a Karina Torres como su rival en La casa de los famosos México 2026? Revela en qué gastaría el premio si llega a ganar

Mientras que gran parte del público ya lo ve como posible ganador, muchos creen que la tendrá difícil contra Karina Torres, de ‘las Perdidas’.

“He visto sus redes sociales. Le va increíble. Todo TikTok la usa para los memes, stickers. Siento que es una persona muy graciosa y que no hay rivalidad”. Fede Vigevani

“Tengo un público que me respalda en redes sociales, pero yo siempre he dicho que no quiero ser el ganador por un tema de números, sino porque de verdad a la gente le guste cómo jugué en La casa”.

Finalmente, sobre qué hará si gana el premio, señaló: “Una parte la invertiría en la producción de mis videos, y la otra la podría donar. Yo soy embajador de un hospital en Uruguay para niños con cáncer. Algo así en México me gustaría. Hay muchos chicos que consumen mis videos y sería una forma de agradecimiento”.

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¿Quién es Fede Vigevani, el influencer hispanohablante con más seguidores del mundo?

Fede es de Montevideo, Uruguay.

Su carrera comenzó en YouTube, como integrante de Dosogas Team, donde destacó con videos de humor y retos.

Más adelante emprendió su propio camino, con el que ha logrado un éxito mundial .

. Sus videos de desafíos, aventuras y misterio, lo han llevado a tener una audiencia que supera los 50 millones de seguidores.

Ha desarrollado proyectos musicales y conducido los Kids’ Choice Awards México.