¿Fede Vigevani tiene fecha de salida de La casa de los famosos México 2026? Imagen desata especulaciones

Después de que Fede Vigevani fue confirmado como habitante de La casa de los famosos México 2026, los rumores y especulaciones sobre su participación no se han hecho esperar. Sin embargo, una reciente imagen difundida en redes ha causado rumores sobre una ¿salida pactada? ¡Aquí te contamos!

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Fede Vigevani confirmado en La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Cómo fue la revelación de Fede Vigevani como habitante de La casa de los famosos México 2026?

Después de que Ese Pérez fue confirmado como habitante de La casa de los famosos México, tocó el turno de Fede Vigevani, uno de los creadores de contenido más populares. Aunque su nombre no apareció en las filtraciones de redes, su participación en el reality show se comenzó a especular tras las pistas difundidas por la producción.

En el breve clip se podían observar detalles como dulces, una cámara, un aro de luz y una placa de YouTube, elementos que fueron suficientes para que los televidentes e internautas aseguraran que se trataba de Fede Vigevani.

Tras su confirmación, surgió un debate en redes sobre su participación, pero lo que nadie se espera es que se daría a conocer que uno de sus shows se realizará antes de que La casa de los famosos México 2026 llegue a su fin. ¿Acordó su salida?

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Decimosegundo habitante confirmado de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Por qué se dice que Fede Vigevani acordó su salida en La casa de los famosos México?

A pocos días del gran estreno de La casa de los famosos México 2026, se dio a conocer que Fede Vigevani tiene un evento pactado fuera de México para septiembre, mes en el que el reality show aún estará al aire.

A través de un cartel difundido en redes, se lee que Fede Vigevani se presentará en Perú el próximo 19 de septiembre de 2026. El influencer no se ha pronunciado en redes, pero la imagen ya está dando de qué hablar. Sobre todo porque Arantza Ruiz, otra de las confirmadas, dijo que llevaba ropa para dos semanas.

Mientras los televidentes señalan que su salida del reality show 24/7 podría estar pactada, los fans que lo esperan fuera de México saben que se trata de uno de los espectáculos más importantes, pues un año atrás consiguió un lleno total.

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Están anunciando concierto de Fede Vigevani en Perú en septiembre y @LaCasaFamososMx termina en octubre 🤔#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/igpDXAEy3r — Cultura Pop (@_RCulturaPop) July 24, 2026

¿Quiénes son los habitantes de La casa de los famosos México 2026?

En medio de rumores sobre la posible salida pactada de Fede Vigevani y su supuesto rechazo a ‘la Bebeshita’, ya hay 15 confirmados para La casa de los famosos México 2026, entre los que reslatan nombres como:



Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Massad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

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