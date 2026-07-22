¡Spoiler Alert! TVNotas entró a La casa de los famosos México y ¡estos fueron los cambios en sus instalaciones!

Ya sólo faltan cuatro días para que arranque la cuarta temporada de La casa de los famosos México y hoy TVNotas pudo entrar a sus instalaciones para conocer los cambios que tendrá para esta edición y a continuación te damos todos los pormenores.

Cambios en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Cómo se ambientará La casa de los famosos México para esta temporada?

En esta cuarta edición, La casa de los famosos México tendrá una ambientación llamada ‘maximalista tropical’ y contará con 3 habitaciones con 6 camas cada una, lo que confirma que mínimo serán 18 participantes los que entrarán el próximo domingo 26 de julio.

La primera habitación con la que nos encontramos es ‘Ibiza’ que tiene colores muy vivos y festivos, con una atmósfera de un after de fiesta. La segunda habitación es ‘Tulum’ en la que predomina el azul cielo y da un ambiente muy relajado, estilo mar. Mientras que la tercera, ‘Malibú’ es la más amplia de las 3 y es la más elegante con acabados de madera.

El comedor ahora estará colocado en una posición distinta a las otras temporadas, ahora irá de manera vertical y vimos que efectivamente contaba con 18 sillas. Para darle un toque chic, las lámparas son en forma de nubes.

De los baños hay 3 WC y 3 regaderas, mientras que hay 6 lavamanos. La parte de los vestidores se amplió y vimos que también hay 18 espacios. En el área de descanso predominan los colores pasteles.

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Habitantes de La casa de los famosos México 2026

¿Habrá cambios en las dinámicas y juegos de La casa de los famosos México 2026?

Una de las sorpresas que tendrá esta edición mexicana es que ahora no todos los juegos se llevarán a cabo en el jardín, sino que ahora en el foro de Vix estará el zoom (donde Galilea Montijo platica con los nominados previo a la expulsión) y un área denominada campo de batalla.

El jardín cuenta con doble barda, y se incorporó una barra con seis asientos para seguir con el ambiente playero que predomina en la casa, además de que se ampliaron los sillones donde los participantes salen a conversar en el jardín.

La puerta de la suite del líder ahora tiene acabados florales y el jardín sigue contando con un domo enorme que se abre y cierra para cuando ocurren lluvias, además de que cuenta con una gran cantidad de plantas. En uno de los extremos sigue estando el área de fumar donde sólo puede entrar un participante a la vez.

El confesionario tiene la peculiaridad de que ahora sus paredes son de peluche rosa, lo cual brinda una enorme calidez y resalta bastante a la vista.

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¿Cómo serán vigilados los participantes de La casa de los famosos México 2026 en el 24/7?

Finalmente, pudimos entrar al Control Room donde entre 30 y 40 personas vigilan cada uno de los movimientos de la casa. Ahí nos compartieron que en la transmisión del 24 horas hay un delete (retraso) de 2 minutos, mientras que las galas son totalmente en vivo.

Además, se nos compartió que hay 40 cámaras robóticas controladas, 10 fijas y 6 manejadas físicamente por el equipo de producción. Esto sin contar que la casa está llena de micrófonos para que todos los televidentes no se pierdan ningún detalle de todo lo que se diga y haga en el reality más importante de México a partir de este 26 de julio a las 8:30 de la noche por Las estrellas.

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